В Турции заявили об отсутствии планов прекращать операцию в Сирии
- Reuters
«Те, кто молчал, когда в Мосуле, Ракке и Дейр эз-Зоре уничтожали тысячи мирных жителей, в панике перед лицом успеха операции «Источник мира» призывают прекратить её, угрожают Турции санкциями. Но мы не остановимся, пока не достигнем наших целей», — написал Калын.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции в Сирии.
Как заявляли в Минобороны Турции, силами турецкой армии с момента начала операции ликвидированы «550 террористов».