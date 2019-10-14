В Турции заявили об отсутствии планов прекращать операцию в Сирии

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил в своём микроблоге в Twitter, что Турция не намерена прекращать операцию «Источник мира» до тех пор, пока не достигнет своих целей.

«Те, кто молчал, когда в Мосуле, Ракке и Дейр эз-Зоре уничтожали тысячи мирных жителей, в панике перед лицом успеха операции «Источник мира» призывают прекратить её, угрожают Турции санкциями. Но мы не остановимся, пока не достигнем наших целей», — написал Калын.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции в Сирии.

Как заявляли в Минобороны Турции, силами турецкой армии с момента начала операции ликвидированы «550 террористов».