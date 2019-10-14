В Турции заявили о ликвидации «550 террористов» в ходе операции в САР
Минобороны Турции сообщило, что силами турецкой армии с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «550 террористов».
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на странице оборонного ведомства в Twitter.
Ранее в Турции сообщали о ликвидации «480 террористов» в Сирии.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части этой военной операции.
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