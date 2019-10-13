В Турции заявили о ликвидации «480 террористов» в ходе операции в САР
- Reuters
«В течение ночи наземные и воздушные средства огневой поддержки и беспилотные летательные аппараты успешно продолжали операцию «Источник мира». Количество нейтрализованных террористов составило 480 человек», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее в Турции сообщали о ликвидации «459 террористов» в Сирии.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части операции «Источник мира» на территории Сирии.
Президент России Владимир Путин призвал все государства, которые нелегитимно находятся в Сирийской Арабской Республике, покинуть её территорию.