В Турции заявили о ликвидации «480 террористов» в ходе операции в САР

Вооружённые силы Турции нейтрализовали «480 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщило турецкое Министерство обороны.

«В течение ночи наземные и воздушные средства огневой поддержки и беспилотные летательные аппараты успешно продолжали операцию «Источник мира». Количество нейтрализованных террористов составило 480 человек», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее в Турции сообщали о ликвидации «459 террористов» в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части операции «Источник мира» на территории Сирии.

Президент России Владимир Путин призвал все государства, которые нелегитимно находятся в Сирийской Арабской Республике, покинуть её территорию.