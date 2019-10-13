В Турции заявили о ликвидации «480 террористов» в ходе операции в САР

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Вооружённые силы Турции нейтрализовали «480 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщило турецкое Министерство обороны.
В Турции заявили о ликвидации «480 террористов» в ходе операции в САР
  • Reuters

«В течение ночи наземные и воздушные средства огневой поддержки и беспилотные летательные аппараты успешно продолжали операцию «Источник мира». Количество нейтрализованных террористов составило 480 человек», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее в Турции сообщали о ликвидации «459 террористов» в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части операции «Источник мира» на территории Сирии.

Президент России Владимир Путин призвал все государства, которые нелегитимно находятся в Сирийской Арабской Республике, покинуть её территорию.

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