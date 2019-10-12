В Турции заявили о ликвидации «459 террористов» в ходе операции в САР
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на странице оборонного ведомства в Twitter.
Ранее Минобороны Турции сообщало о ликвидации «399 террористов» в Сирии.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части этой военной операции.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эту операцию, сообщил, что в настоящий момент Россия будет «добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой».