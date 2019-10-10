Лавров прокомментировал операцию Турции в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал военную операцию Турции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

«Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

По его словам, Россия заинтересована в скорейшем успокоении ситуации на севере Сирии.

Он отметил, что Москва понимает озабоченности Анкары, но они должны урегулироваться с учётом интересов Дамаска.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Подробнее об операции — в материале RT.