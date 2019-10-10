Лавров прокомментировал операцию Турции в Сирии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал военную операцию Турции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.
Лавров прокомментировал операцию Турции в Сирии
  • РИА Новости

«Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

По его словам, Россия заинтересована в скорейшем успокоении ситуации на севере Сирии.

Он отметил, что Москва понимает озабоченности Анкары, но они должны урегулироваться с учётом интересов Дамаска.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Подробнее об операции — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить