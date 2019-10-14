В Люксембурге увидели угрозу безопасности НАТО из-за операции Турции

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что операция Турции «Источник мира», которая проводится на севере Сирии, ставит под угрозу безопасность стран Североатлантического альянса.

«Турция — это член НАТО, но с утра сегодняшнего дня действует коалиция курдов и президента Сирии», — сказал он по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

По словам Ассельборна, в пятой статье Вашингтонского договора говорится, что если одна страна НАТО атакована, то другие государства альянса должны ей помочь.

«Представьте, если Сирия или её союзники ответят и атакуют Турцию. Это угроза безопасности НАТО», — цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка, который контролировали курдские подразделения.