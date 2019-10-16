Источник: армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку

Отряды сирийской армии впервые за пять лет вошли в город Ракка, установив там пункты наблюдения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.

«Передовые отряды сирийской правительственной армии вошли в Ракку впервые за пять лет и установили несколько наблюдательных пунктов в городе», — заявил источник.

Террористы «Исламского государства»* захватили Ракку в 2014 году. В октябре 2017 года курдские Сирийские демократические силы при поддержке международной коалиции освободили город. В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских подразделений Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.

Ранее сирийские военнослужащие взяли под контроль ключевой город на севере САР — Манбидж, а также близлежащие населённые пункты.

Также СМИ сообщали, что армия Сирии вошла в город Айн-Иса в провинции Ракка.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.