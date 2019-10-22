Эксперт прокомментировал слова Помпео о готовности воевать с Турцией
- Reuters
«Сильно сомневаюсь. С серьёзнейшим фильтром надо подходить к любым заявлениям нынешней американской администрации, поскольку чехарда в этих заявлениях постоянно присутствует», — сказал Фитин.
По его словам, трудно предположить, что Вашингтон ставит подобные ультиматумы крупнейшему союзнику по НАТО, стране со второй по силе армией в рамках этого блока.
Ранее посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова Помпео.