Эксперт прокомментировал слова Помпео о готовности воевать с Турцией

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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с радио Sputnik прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности Вашингтона в случае необходимости применить силу в отношении Турции.
Эксперт прокомментировал слова Помпео о готовности воевать с Турцией
  • Reuters

«Сильно сомневаюсь. С серьёзнейшим фильтром надо подходить к любым заявлениям нынешней американской администрации, поскольку чехарда в этих заявлениях постоянно присутствует», — сказал Фитин.

По его словам, трудно предположить, что Вашингтон ставит подобные ультиматумы крупнейшему союзнику по НАТО, стране со второй по силе армией в рамках этого блока.

Ранее посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова Помпео.

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