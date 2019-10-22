Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне

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Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
  • Reuters

«Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее Помпео в интервью телеканалу CNBC заявил, что Соединённые Штаты в случае необходимости «полностью готовы» к применению военной силы в отношении Турции, но Вашингтон «предпочтёт мир войне».

Данное заявление также прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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