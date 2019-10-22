Пушков оценил слова Помпео о готовности применить силу против Турции
«Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. Похоже на риторику. Сегодня слушал в Стамбуле Эрдогана, глав МИД и обороны Турции. Вряд ли их удастся устрашить», — написал Пушков в Twitter.
Как ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон «предпочитает мир войне», однако если понадобятся военные действия, президент Дональд Трамп «полностью готов к принятию таких шагов».
При этом он не объяснил, какие действия могут повлечь военный ответ со стороны США.