Пушков оценил слова Помпео о готовности применить силу против Турции

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал заявление о готовности США в случае необходимости применить силу против Турции.

«Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. Похоже на риторику. Сегодня слушал в Стамбуле Эрдогана, глав МИД и обороны Турции. Вряд ли их удастся устрашить», — написал Пушков в Twitter.

Как ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон «предпочитает мир войне», однако если понадобятся военные действия, президент Дональд Трамп «полностью готов к принятию таких шагов».

При этом он не объяснил, какие действия могут повлечь военный ответ со стороны США.