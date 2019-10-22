За пределы операции Турции в Сирии введут российскую военную полицию

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Россия и Турция договорились, что со среды, 23 октября, в зону за пределами турецкой операции в Сирии будут введены российская военная полиция и сирийские военные. Об этом говорится в совместном меморандуме по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
За пределы операции Турции в Сирии введут российскую военную полицию
  • РИА Новости

Текст меморандума на пресс-конференции зачитал глава МИД России Сергей Лавров.

«Позвольте по поручению президентов зачитать текст меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой… пятое: начиная с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы», — сказал Лавров.

В меморандуме отмечается, что они будут «содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года».

«С этого момента начнётся совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы», — указывается в тексте.

Ранее в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана, встреча длилась более шести часов.

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