За пределы операции Турции в Сирии введут российскую военную полицию
- РИА Новости
Текст меморандума на пресс-конференции зачитал глава МИД России Сергей Лавров.
«Позвольте по поручению президентов зачитать текст меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой… пятое: начиная с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы», — сказал Лавров.
В меморандуме отмечается, что они будут «содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года».
«С этого момента начнётся совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы», — указывается в тексте.
Ранее в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана, встреча длилась более шести часов.