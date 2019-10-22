Путин провёл разговор с Асадом после встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом и сообщил ему о положениях меморандума, согласованного Россией и Турцией по итогам встречи Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В рамках разговора, прошедшего по инициативе Москвы, российский лидер проинформировал Асада об итогах встречи с Эрдоганом, которая продлилась более шести часов.

Путин подчеркнул, что главными задачами являются восстановление территориальной целостности Сирии, а также продолжение совместных политических усилий, в том числе работы в рамках Конституционного комитета.

«Президент Асад поблагодарил Владимира Путина, заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на [сирийско-турецкую] границу», — цитирует Пескова ТАСС.

В меморандуме по итогам встречи Путина и Эрдогана говорится, что в зону за пределами турецкой операции в Сирии 23 октября будут введены российская военная полиция и сирийские военные.