Путин провёл разговор с Асадом после встречи с Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом и сообщил ему о положениях меморандума, согласованного Россией и Турцией по итогам встречи Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин провёл разговор с Асадом после встречи с Эрдоганом
  • Reuters
  • © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

В рамках разговора, прошедшего по инициативе Москвы, российский лидер проинформировал Асада об итогах встречи с Эрдоганом, которая продлилась более шести часов. 

Путин подчеркнул, что главными задачами являются восстановление территориальной целостности Сирии, а также продолжение совместных политических усилий, в том числе работы в рамках Конституционного комитета.

«Президент Асад поблагодарил Владимира Путина, заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на [сирийско-турецкую] границу», — цитирует Пескова ТАСС.

В меморандуме по итогам встречи Путина и Эрдогана говорится, что в зону за пределами турецкой операции в Сирии 23 октября будут введены российская военная полиция и сирийские военные.

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