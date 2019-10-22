Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными

Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряжённой работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел», — сказал президент.

Как отметил Путин, речь идёт о решениях, которые «являются очень важными, если не судьбоносными».

Они, по словам главы государства, позволят «разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе».

Позднее глава МИД России Сергей Лавров зачитал принятый по итогам переговоров меморандум.

В тексте документа говорилось в том числе о договорённости Москвы и Анкары, что с 23 октября в зону за пределами турецкой операции в САР будут введены сирийские военные и российская военная полиция.

22 октября в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана, которые длились более шести часов.