Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными
- РИА Новости
«Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряжённой работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел», — сказал президент.
Как отметил Путин, речь идёт о решениях, которые «являются очень важными, если не судьбоносными».
Они, по словам главы государства, позволят «разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе».
Позднее глава МИД России Сергей Лавров зачитал принятый по итогам переговоров меморандум.
В тексте документа говорилось в том числе о договорённости Москвы и Анкары, что с 23 октября в зону за пределами турецкой операции в САР будут введены сирийские военные и российская военная полиция.
22 октября в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана, которые длились более шести часов.