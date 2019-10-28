Стратегический разворот: в США предложили укреплять НАТО на юге из-за «российской угрозы»

НАТО следует активизироваться на юге из-за усиления позиций России в Восточном Средиземноморье и Чёрном море. С таким предложением выступил бывший заместитель генерального секретаря альянса Александр Вершбоу. В заявлении для Атлантического совета*, с которым ознакомился RT, американский политик утверждает, что Москва расширяет военное присутствие в регионе, а также якобы рассчитывает дестабилизировать обстановку на Западе. В связи с этим Вершбоу предлагает инвестировать в новые военные технологии и наращивать морскую мощь альянса. Причём, по его мнению, ведущую роль в укреплении НАТО на юге должна сыграть Италия. Опрошенные RT эксперты считают, что альянс теряет авторитет среди участников, потому что пытается оказывать на них давление. Так, Турция, не желая следовать указаниям, уже развивает сотрудничество в сфере безопасности с Россией.

Американский дипломат, экс-посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу предложил укреплять Североатлантический альянс на южных рубежах из-за растущих угроз, в том числе якобы со стороны РФ. Об этом говорится в докладе политика для Атлантического совета США, с текстом которого ознакомился RT.



Вершбоу отмечает, что Россия увеличивает военное присутствие в Восточном Средиземноморье и Чёрном море. Страна обладает системами ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые могут ограничить свободу передвижения сил НАТО в регионе. Кроме того, по словам дипломата, Москва якобы наращивает инфраструктуру в Сирии, осуществляет «гибридные» действия в странах региона и провокации в Керченском проливе и Азовском море.

«Поскольку Россия и Китай вновь усиливают свои позиции на юге, союзникам также необходимо более серьёзно подойти к вопросам обороны и сдерживания в регионе. Энергичность, с которой НАТО в течение последних пяти лет активизировала свою деятельность на востоке, теперь следует направить на юг», — считает он.

Рассуждая о недостаточных усилиях НАТО на юге, Вершбоу подчёркивает, что Москва якобы целенаправленно способствует увеличению притока нелегальных мигрантов из Сирии.

«Ситуация обострилась после внезапного ввода российских сил в Сирию в 2015 году для спасения режима Башара Асада и умышленного стимулирования Москвой потоков беженцев», — пишет политик.

Таким образом, в США в очередной раз заявили о «российской угрозе», несмотря на то что Москва не раз опровергала подобные обвинения. Как подчёркивал президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, Россия не проявляет агрессию в отношении других стран, а все действия в области безопасности носят исключительно оборонительный характер.

Однако в докладе американского дипломата также говорится, что новые формы прагматичного сотрудничества между Россией, Китаем, Ираном и Турцией указывают на возможность формирования коалиции, якобы потенциально опасной для трансатлантического сообщества. А среди союзников до сих пор нет единого мнения относительно данной «угрозы».

Напомним, что Турция, будучи членом НАТО, активно развивает сотрудничество с Россией в сфере безопасности. Анкара закупила зенитные ракетные комплексы С-400 и теперь проявляет интерес к истребителям Су-35 и Су-57. Кроме того, 22 октября Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и договорились о вводе пограничной службы САР и российской военной полиции на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» на территории Сирии.

Между тем в Вашингтоне считают, что Турция движется в неправильном направлении. Как ранее заявил глава Пентагона Марк Эспер, Анкаре следует больше смотреть в сторону НАТО и меньше — в сторону России.

Для Турции неинтересен альянс, который указывает, что делать, и при этом ничего не разрешает, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В связи с этим Анкара выбирает выгодное для себя сотрудничество с другими государствами.

«Вершбоу говорит то, что от него хотят услышать, но никогда не говорит, что в действительности должна делать американская администрация. А она не должна объединять союзников против России, Ирана, Турции и Китая. Потому что эти страны не создают коалиции, они просто пытаются отстоять своё место в мире. Но США хотят только давить. И Вершбоу это подтверждает, обвиняя эти государства без фактов, потому что их в его арсенале нет», — рассказал Брутер в беседе с RT.

Он также раскритиковал абсурдные упрёки американского политика в адрес Москвы. Дестабилизировать ситуацию на Западе — последнее, чего хотело бы российское руководство. Наоборот, РФ демонстрировала готовность идти на уступки, чтобы этой дестабилизации избежать, подчеркнул эксперт.

«Мне кажется, что Россия, как и Турция, принимает все возможные меры для того, чтобы сократить доступ беженцев в Европу. Не видеть этого может только человек, который не хочет видеть принципиально. Что касается российской позиции, мы настаиваем на возвращении беженцев в Сирию», — сказал Брутер.

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Ставка на Италию

При этом Вершбоу считает, что ведущую роль в укреплении НАТО на юге должна сыграть Италия.

«Италия как союзник с крупнейшим средиземноморским флотом, расположенном в географическом эпицентре возникновения новых вызовов в сфере безопасности региона, должна играть центральную роль в придании импульса усилиям НАТО, став ведущей и образцовой страной для юга», — уточняется в докладе.

Италия может служить уникальным посредником между Западом и Россией, потому что настроена на развитие прагматичных отношений с Москвой, считает Вершбоу.

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк, Италия действительно сталкивается с вызовами безопасности на юге, однако речь идёт не о «российской угрозе», а о неконтролируемом потоке мигрантов, который ни ЕС, ни НАТО не в состоянии остановить.

«Те меры, которые итальянские власти принимают, ограничивая, в частности, заход в свои порты судов с нелегальными мигрантами, вызывает неоднозначную реакцию Брюсселя. У Италии свои собственные соображения о том, в чём состоит угроза безопасности для их страны. И боюсь, что взгляды господина Вершбоу на этот счёт не найдут понимания в Риме», — сказал он.

Депутат итальянского парламента Паоло Гримольди также отметил в интервью RT, что основную угрозу для его страны сегодня представляет именно терроризм. По мнению парламентария, усилия НАТО следует направить на борьбу с его причинами.

«Главная опасность — исламский терроризм. И если мы хотим укрепить НАТО, то действия альянса следует направить против нелегальной миграции, которую террористы могут использовать в своих интересах», — сказал он, комментируя предложение Вершбоу.

Эскалация напряжённости

Между тем американский дипломат даёт ещё несколько рекомендаций по повышению эффективности блока. Так, среди прочего он предлагает инвестировать в новые технологии, которые необходимы НАТО для конкуренции с Россией и Китаем. Также Вершбоу выступает за расширение военно-морского присутствия в регионе.

«В рамках данного комплекса мер НАТО следует нарастить своё военно-морское присутствие в Средиземном и Чёрном морях для сдерживания амбиций России и чтобы поспевать за темпами развития её возможностей в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра, а также возникновения угроз, исходящих от её подводных лодок», — советует он.

В США не раз выступали с заявлениями о необходимости «противодействовать» России в Черноморском регионе. Для этой цели американский правительственный аналитический центр RAND Corporation даже разработал стратегию. Специалисты считают, что следует развернуть системы ПВО в Румынии и Болгарии и расширить учения НАТО, которые и без того регулярно проводятся в акватории моря вблизи границ РФ.

Такие шаги вынуждают принимать ответные меры, подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу.

«В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа», — сказал ранее глава ведомства.

Черноморский флот России

© Alexey Pavlishak/Reuters

Активность Североатлантического альянса в регионах, где не существует реальной угрозы, представляет интерес для Соединённых Штатов, заметил Владимир Батюк.

«Сейчас официальный Вашингтон очень заинтересован в том, чтобы американские партнёры по НАТО более активно участвовали в разного рода операциях за пределами зоны ответственности альянса. Даже там, где стран НАТО нет или откуда опасности не исходит», — заключил он.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.