Борисов рассказал об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57

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Турция проявляла «неподдельный интерес» к покупке российских истребителей Су-35 и Су-57, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
Борисов рассказал об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Интерес был неподдельный, но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли своё право закупить эту систему. Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя», — цитирует его Интерфакс.

По словам Борисова, выбор Турции в пользу Су-35 обусловлен высокими техническими характеристиками истребителя.

«Су-35 прекрасно зарекомендовал себя в Сирии. Это один из лучших самолётов поколения 4+», — отметил он.

В конце сентября в Турции пообещали изучить предложение России о поставках новейших истребителей.

При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность закупки российских Су-35 и Су-57.

Военный эксперт, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с ФАН подчеркнул, что российские истребители поколения 4++ значительно превосходят по характеристикам американские аналоги.

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