Борисов рассказал об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57
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- РИА Новости
«Интерес был неподдельный, но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли своё право закупить эту систему. Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя», — цитирует его Интерфакс.
По словам Борисова, выбор Турции в пользу Су-35 обусловлен высокими техническими характеристиками истребителя.
«Су-35 прекрасно зарекомендовал себя в Сирии. Это один из лучших самолётов поколения 4+», — отметил он.
В конце сентября в Турции пообещали изучить предложение России о поставках новейших истребителей.
При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность закупки российских Су-35 и Су-57.
Военный эксперт, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с ФАН подчеркнул, что российские истребители поколения 4++ значительно превосходят по характеристикам американские аналоги.