В Турции изучат предложение России по поставкам истребителей

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Начальник Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара изучит предложение России по поводу поставок новейших истребителей.
В Турции изучат предложение России по поставкам истребителей
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает CNN Turk.

«Россияне захотели показать свою продукцию на фестивале Teknofest в Стамбуле. Эта тема пока очень и очень новая. Есть предложение. Они сказали: «Посмотрите на наши самолёты». Нужно эти предложения изучить», — цитирует Демира телекомпания.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.

Во время авиакосмического салона МАКС-2019 турецкий лидер спросил у президента России Владимира Путина о покупке Су-57, на что получил утвердительный ответ.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.

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