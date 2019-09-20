В Турции изучат предложение России по поставкам истребителей
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- РИА Новости
Об этом сообщает CNN Turk.
«Россияне захотели показать свою продукцию на фестивале Teknofest в Стамбуле. Эта тема пока очень и очень новая. Есть предложение. Они сказали: «Посмотрите на наши самолёты». Нужно эти предложения изучить», — цитирует Демира телекомпания.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Турция закупит российские истребители Су-35 и Су-57.
Во время авиакосмического салона МАКС-2019 турецкий лидер спросил у президента России Владимира Путина о покупке Су-57, на что получил утвердительный ответ.
Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.