«Очень важный и качественный шаг»: каковы перспективы российского посредничества между Сирией и Турцией

В полдень 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Силы будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения на 30 км от границы. Об этом говорится в меморандуме по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, это приведёт к завершению турецкой операции «Источник мира» на территории Сирии. Однако для этого необходимо, чтобы курды выполнили обязательства и покинули регион, подчеркнул министр. По мнению экспертов, эти соглашения учитывают интересы всех сторон конфликта, что отличает его от договорённости между Анкарой и Вашингтоном.

С 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

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Такая договорённость была достигнута на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также начнётся совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира». Исключение составит город Камышлы.

Курдские вооружённые формирования должны будут уйти вглубь сирийской территории на 30 км от границы. Для этого им предоставили 150 часов.

Эти договорённости приведут к окончанию военной операции «Источник мира». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров.

«Она прекращается. Всё будет зависеть от того, насколько будут выполняться договорённости, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений, так называемого КОС (курды. — RT)», — сказал он.

Как отметил Лавров, возврат контроля Дамаска над сирийско-турецкой границей поможет также и самим курдам.

«Мы давно говорили и подчёркивали, что решение проблемы, связанной с курдами, с их чаяниями, их устремлениями невозможно без восстановления контроля Сирийской Арабской Республики и законного правительства Сирии над всей протяженностью границы. В этом направлении сделан важный очень и качественный шаг», — сказал министр.

Эти договорённости учитывают интересы всех заинтересованных сторон, убеждён эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Переговорный процесс шёл шесть часов, это значит, что стороны детально обсуждали каждый свой шаг, — отметил он в беседе с RT. — Интересы всех сторон учтены. Только так можно вести переговорный процесс».

Американское участие

При этом в Госдепартаменте раскритиковали российско-турецкий меморандум. Спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил о множестве «дыр» российско-турецких договорённостей. Он считает, что Москва взяла на себя «размытые» обязательства.

«Есть ли у неё (Россия. — RT) эффективные методы, добиться ухода СНС («Сил народной самообороны» — RT) из этих районов, я не знаю. Мы сделали так, что СНС ушли», — говорил он.

В ответ на это в Кремле напомнили, что США фактически предали курдов, вынуждая их остаться на границе с Турцией без своей поддержки.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, если курдские вооружённые формирования не отведут свои силы от турецкой границы, то «тогда придётся отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции».

«И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», — подчеркнул Песков.

Напомним, 17 октября американская делегация во главе с вице-президентом Майклом Пенсом провела в Анкаре переговоры с представителями Турции. По их итогам было начато временное перемирие — турецкие ВС прекращали обстрелы и останавливались на занятых позициях, в то время как курды в течение 120 часов должны были уйти вглубь Сирии от границы на примерно 32 км (20 миль). Также стороны договорились о создании зон безопасности на сирийской территории, примыкающих к Турции.

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При этом практически сразу стали поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Взаимные обвинения друг к другу выдвигали и курды, и турки. Несмотря на это, в Вашингтоне заявляли о том, что договорённости выполняются. А в среду 23 октября Пенс констатировал, что курды покинули зону безопасности.

Договорённость между Турцией и США носит односторонний характер, отметил в разговоре с RT политолог Юрий Светов. Согласно соглашению, на Анкару накладывается ряд обязательств, а официальный Дамаск и вовсе исключён из диалога по ситуации в своей собственной стране.

По мнению Светова, российско-турецкий меморандум более продуман и учитывает позиции разных сторон, включая законное правительство.

«Договорённость с США носила характер обязательств Турции и всё. А здесь речь идёт о том, что Россия участвует в выполнении тех обязательств, которые приняла на себя Турция, и прежде всего, в том, что российская военная полиция будет участвовать в реализации этого выполнения. Второе (очень важное обстоятельство), что сирийская армия, которая подчиняется законному главе государства тоже в этом примет участие. У американцев и турков соглашение выглядело так: события происходят на территории суверенной страны, а власти этой страны от этого отстранены», — пояснил политолог.

«Эффективность покажет время, но то, что оно более продуманно, более взвешенно и носит комплексный характер — это совершенно точно», — констатировал эксперт.

Встречное движение

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на территории северо-восточной Сирии. Её главная цель — нейтрализация курдских вооружённых формирований, известных как «Силы народной самообороны» (YPG). Анкара считает их террористическими структурами, связанными с Рабочей партией Курдистана. Последняя ведёт диверсионную войну против турецких силовиков в районах, которые прямо граничат с подконтрольной курдам частью Сирии.

Турецкие войска в Сирии

AFP

© Aref TAMMAWI

Курдские отряды, объединённые в Сирийские демократические силы, ранее пользовались поддержкой США. На подконтрольной им части Сирии к востоку от реки Евфрат размещались базы с американскими военными. Однако ещё до начала турецкой военной операции Соединённые Штаты начали выводить своих военных из-под удара. Президент Трамп заявил о нежелании защищать своих курдских союзников от союзника по НАТО — Турции. Позже Пентагон сообщил о выводе 1000 американских военнослужащих из Сирии.

Брошенные американцами курды обратились за помощью к Дамаску. Стороны договорились о согласовании действий для «совместного отпора агрессорам». Было заявлено, что Сирийская арабская армия намеревается взять под свой контроль турецко-сирийскую границу к востоку от Евфрата.

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С самого начала новой турецкой военной операции в Сирии официальный Дамаск осудил действия Анкары. Президент Башар Асад охарактеризовал её как агрессию.

«Турецкое вторжение является по всем международным параметрам агрессией, и сирийский народ обладает законным правом на сопротивление оккупационным войскам всеми имеющимися средствами», — сказал глава государства.

Официальное информационное агентство Сирии SANA заявило о намерении страны противостоять Турции «всеми доступными средствами». Вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обвинил Анкару в «экспансионистских замыслах», отметив, что её действия угрожают «политическому урегулированию» и продлевают сирийский кризис.

Периодически из зоны конфликта поступают сообщения СМИ о стычках и взаимных обстрелах турок и сирийцев.

Так, 15 октября арабские телеканалы Al-Hadath и Al-Mayadeen сообщили о том, что YPG при поддержке сирийской армии попытались контрактовать позиции турецких войск в городе Рас-эль-Айн. На следующий день Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в районе Манбиджа погибло двое турецких военнослужащих при обстреле со стороны Сирийской арабской армии.

17 октября SANA сообщило, что «турецкий агрессор» нанёс артиллерийский удар по городу Камышлы, который ранее перешёл под контроль правительственной армии Сирии. В тот же день курдское агентство NPA сообщило об интенсивных боестолкновениях курдов и сирийских правительственных войск под Рас-эль-Айном.

#Breaking

North-Press reporter: Fierce clashes between the #SDF and government forces, and armed opposition groups on axes in Ras al-Ain / Sere-Kaniye amid intense ground and air shelling pic.twitter.com/mC8aEZ3BzP — NORTH PRESS AGENCY (@NPA_SY) 17 октября 2019 г.

Российское посредничество

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что участие России будет способствовать реализации Аданского соглашения. Этот договор, заключённый между Анкарой и Дамаском в 1998 году даёт право турецким силам проводить военную операцию, если сирийское правительство не справляется с курдскими формированиями.

«Аданское соглашение имеет силу. Но проблема в том, что если даже у (сирийского. — RT) режима есть желание его выполнять, у него нет возможностей. Так что Россия в этой ситуации возьмет на себя роль посредника и будет способствовать реализации соглашения», — сказал он.

Сначала операции «Источник мира» Россия заняла сдержанную позицию, призывая Анкару действовать «соразмерно ситуации». В то же время Москва активно выступает за налаживание контактов между Анкарой и Дамаском и стремится предотвратить возникновение крупного вооружённого конфликта.

14 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. На следующий день спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что наша страна «не допустит» столкновения между сирийскими и турецкими войсками.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров 16 октября подчеркнул, что Москва стремится «поощрять достижения и реализацию договорённостей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе». Стоит отметить, что переговоры между законным сирийским правительством и курдами прошли на территории российской военной базы в Хмеймиме.

Солдаты сирийской армии приветствуют людей в городе Айн-Исса, провинции Ракка

Reuters

© SANA

Как отметил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, у России уже есть позитивный опыт, позволяющий предотвратить перерастание мелких стычек между турками и сирийцами в полномасштабное столкновение.

«С 2016 года идут интенсивные контакты и по линии генштабов, и по линии спецслужб России и Турции, — заявил в разговоре с RT Мавашев. — Россия способствует тому, чтобы на земле и в воздухе военные в Сирии и Турции не столкнулись в результате тех или иных инцидентов. А они были возможны на протяжении всего конфликта в Сирии».

Перспективы нормализации





С точки зрения преподавателя НИУ ВШЭ Григория Лукьянова, Россия как единственная страна, которая «пользуется доверием и Дамаска, и Анкары», может содействовать процессу нормализации отношений двух соседей.

«Ни одна другая держава таким положением похвастаться не может. Поэтому в данной ситуации переговорный процесс хоть и может затянуться в силу ряда объективных сложностей из-за трудноразрешимых противоречий, но кажется неизбежным», — заявил в разговоре с RT Лукьянов.

В частности, считает эксперт, хотя Дамаск и обвиняет Анкару в агрессии объективно, именно турецкое наступление способствовало тому, что контроль официального сирийского правительства на занятых курдами территориях восстановился. А это не может не удовлетворять легитимные власти Сирии. К тому же втягиваться в войну друг с другом никто не хочет.

Поэтому эксперт не исключает, что через какое-то время, если Москва «будет всячески взаимодействовать и укреплять ту атмосферу доверия, которая была установлена в рамках Астанинского процесса», турецко-сирийские отношения могут вернуться даже к ситуации до 2011 года. Тогда между двумя странами были вполне дружеские отношения.

Reuters

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Тем более, что и в самой Турции Эрдогана всё активнее подталкивают к этому. В конце сентября крупнейшая оппозиционная партия Турции — Народно-республиканская партия (НРП) — провела конференцию по Сирии, на которой глава НРП Кемаль Кылычдароглу призвал к установлению прямых отношений с Дамаском.

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«В Турции отношение к Сирии принципиально изменилось, турецкая позиция призывает президента Эрдогана наладить прямые контакты, в том числе и с Асадом», — отмечает Юрий Мавашев.

По словам экспертов, затруднить проводимую Россией нормализацию турецко-сирийских отношений могут как западные страны (США, Великобритания, Франция), так и боевики, записавшиеся в формально протурецкую Сирийскую национальную армию.

«Нет никаких гарантий, что часть из этих группировок не взбунтует и не устроит акты насилия, которые могут подорвать доверие к переговорному процессу», — считает политолог.

В то же время для России налаживание рабочих контактов между Сирией и Турцией может привести к укреплению международного престижа и доверия со стороны других стран региона.