Пенс заявил об уходе курдских отрядов из зон безопасности в Сирии
«Сегодня мы получили сообщение от командующего сирийскими силами (курдов), что все их военные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких военных», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пенса, консультации между курдами и турками продолжаются и есть надежда на то, что вскоре будет достигнуто постоянное перемирие.
«Эти дискуссии ведутся», — добавил вице-президент США.
17 октября Турция и США договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.