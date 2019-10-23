Пенс заявил об уходе курдских отрядов из зон безопасности в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что курдские отряды выведены из зон безопасности в Сирии.

«Сегодня мы получили сообщение от командующего сирийскими силами (курдов), что все их военные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких военных», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пенса, консультации между курдами и турками продолжаются и есть надежда на то, что вскоре будет достигнуто постоянное перемирие.

«Эти дискуссии ведутся», — добавил вице-президент США.

17 октября Турция и США договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.