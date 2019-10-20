Войска Турции взяли под контроль сирийский город Рас-эль-Айн

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Подразделения турецкой армии и поддерживаемые Турцией вооружённые отряды взяли под контроль сирийский приграничный город Рас-эль-Айн.
Войска Турции взяли под контроль сирийский город Рас-эль-Айн
  • Reuters

Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

Отмечается, что Турция взяла город под контроль после того, как курдские отряды Сирийских демократических сил (СДС) покинули населённый пункт.

Ранее сообщалось, что СДС начали покидать Рас-эль-Айн.

17 октября Турция и США договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

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