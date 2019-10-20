Курдские отряды начали покидать сирийский город Рас-эль-Айн

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) начали покидать приграничный сирийский город Рас-эль-Айн.

Об этом сообщает Al Mayadeen.

«Группы SDF приступили к эвакуации из города Рас-эль-Айн», — указывает телеканал.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Позднее сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг данные обвинения.

19 октября уже в Минобороны Турции заявили, что курды нарушают перемирие.