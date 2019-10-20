Курдские отряды начали покидать сирийский город Рас-эль-Айн
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Об этом сообщает Al Mayadeen.
«Группы SDF приступили к эвакуации из города Рас-эль-Айн», — указывает телеканал.
Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.
Позднее сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг данные обвинения.
19 октября уже в Минобороны Турции заявили, что курды нарушают перемирие.