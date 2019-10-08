Отступление от договорённостей: к чему может привести решение США отвести войска от сирийско-турецкой границы

США начали эвакуацию американских военных из зоны операции Турции в Сирии. Ранее Анкара объявила о намерении начать в республике военную операцию. При этом союзники США — сирийские курды — обвинили Вашингтон в том, что он не выполнил свои обязательства. Как отмечают эксперты, сирийские курды за время кампании в САР превратились в инструмент американской геополитики, оказавшись в крайне уязвимом положении. Однако, по мнению аналитиков, в результате решения Белого дома Соединённые Штаты также могут понести определённые репутационные потери.

США временно отвели войска от сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы Белого дома.

«Сегодня у президента Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, — говорится в заявлении Белого дома. — Турция вскоре приступит к выполнению своей давно запланированной операции в северной части Сирии. Вооружённые силы США не будут оказывать поддержку или принимать участие в данной операции, и силы Соединённых Штатов, разгромив территориальный «халифат» ИГ*, больше не будут присутствовать в непосредственной близости».

При этом в заявлении администрации Трампа уточняется, что «теперь в ведение Турции перейдут все боевики ИГ в данном районе, захваченные за последние два года в результате разгрома территориального «халифата» силами США».

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил, что США отводят свои войска с территории северной Сирии, граничащей с Турцией. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, слова которого приводит информагентство Anadolu, в свою очередь, отметил, что действия Анкары будут направлены на то, чтобы «очистить регион от террористов, обезопасить наши границы и обеспечить безопасное возвращение беженцев».

Как отмечают турецкие СМИ, во время телефонного разговора Трамп и Эрдоган договорились, что встретятся в Вашингтоне уже в следующем месяце.

То, что американские военные покидают районы Сирии, находящиеся близ границы с Турцией, подтверждают и курдские СМИ.

Комментируя информацию о готовности Анкары начать новую операцию в САР, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы главным является сохранение территориальной целостности арабской страны.

«Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется ввиду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии, но еще раз повторяю: в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля напомнил, что Москва традиционно выступает за вывод из Сирии всех незаконно находящихся там иностранных войск.

В ЕС сдержанно прокоментировали сообщения о планах США и Турции в Сирии, отметив невозможность решить существующие проблемы военными средствами. Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер в свою очередь заявила, что ввод турецких войск в Сирию приведёт к дестабилизации обстановки в стране.

Уступка Анкаре

Как предположил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, США решили вывести войска из ряда регионов Сирии под давлением Анкары.

«Сталкиваться с Турцией — не в интересах США, особенно в тот момент, когда этого можно избежать», — считает Мавашев.

Реджеп Тайип Эрдоган говорит о планах Анкары начать новую военную операцию в северной Сирии ещё с конца прошлого года. Турцию особенно беспокоит тот факт, что эти территории контролируют курдские формирования. Они объединены в Сирийские демократические силы (SDF), которые пользуются поддержкой Вашингтона. Однако турецкая сторона квалифицирует их как террористов, связанных с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана.

Всё это время Анкара вела переговоры с Вашингтоном относительно будущего приграничной зоны. Периодически турецкий лидер сообщал о намерении начать военную операцию в одностороннем порядке, сетуя на то, что договориться с американцами не получается. Последний раз такое заявление было сделано 5 октября.

Прежде, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Вашингтоне, Эрдоган сказал, что намерен создать в Северной Сирии коридор безопасности шириной 30 км. По словам турецкого лидера, там могут быть расселены от 1 млн до 2 млн сирийских беженцев. Кроме того, Эрдоган пообещал, что «разберётся» с Курдскими отрядами народной самообороны (YPG), действующими под прикрытием Сирийских демократических сил.

© Carlo Allegri/Reuters

Юрий Мавашев считает, что решение об отводе американских войск от турецкой границы было принято по итогам процесса согласования общей позиции между турецкими вооружёнными силами и Пентагоном.

Ещё в августе министр обороны Турции Хулуси Акар говорил, что на территории Сирии начал работу совместный турко-американский координационный центр. 8 сентября турецкие и американские военные запустили совместное патрулирование в приграничных районах.

При этом, как полагает Юрий Мавашев, США вряд ли полностью покинут территорию Сирии.

«Не нужно воспринимать это как окончательный вывод американских войск из Сирии. Речь идёт лишь о той территории, на которой Турция планирует проводить наземную войсковую операцию», — пояснил политолог.

«Не будут сидеть сложа руки»

Между тем сирийские курды раскритиковали инициативу США по отводу войск от границы с Турцией.

Бойцы YPG в Северной Сирии

© Rodi Said/Reuters

«Несмотря на так называемую сделку о механизме безопасности, предусматривающую разрушение фортификационных сооружений, силы США не выполнили своих обязательств и начали выводить войска из приграничного района, позволив ему превратиться в зону боевых действий. Однако Сирийские демократические силы полны решимости защитить северо-восточную Сирию любой ценой», — отметил глава пресс-службы Сирийских демократических сил Мустафа Бали в своём Twitter.

Despite the #securitymechanism deal and following destruction of fortifications, US forces did not fulfill their responsibilities and began withdrawing from border, leaving the area to turn into a war zone. But SDF is determined to defend NE Syria at all costs. — Mustafa Bali (@mustefabali) 7 октября 2019 г.

Также представитель курдов подчеркнул, что, по его мнению, США не станут «оборонять» северо-западную Сирию.

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В августе сирийские курды заявили, что разрушили свои укрепления и отвели тяжёлое вооружение от границы с Турцией в рамках договорённостей Анкары и Вашингтона.

Однако на официальном сайте Сирийских демократических сил 7 октября снова были выдвинуты обвинения в адрес американцев в невыполнении обязательств. Командование SDF призвало курдов, арабов и представителей других этнических групп к защите региона.

Напомним, 7 октября Трамп заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн», имея в виду в том числе присутствие американских войск в Сирии.

«США, как предполагалось, должны были находиться в Сирии 30 дней… Но мы там остались и всё больше увязали в боевых действиях без видимой цели, — написал президент в Twitter. — Нам пора выбираться из этих дурацких бесконечных войн, многие из которых носят межплеменной характер, и вернуть наших солдат домой».

При этом в Twitter СДС содержатся заявления о том, что следствием отвода американских войск от границы с Турцией может стать усиление активности ИГ и «Ан-Нусры»**. В свою очередь, журналист британской газеты Independent Ричард Холл сообщил, что ещё один представитель СДС — Кино Габриэль — назвал действия США «ударом в спину».

SDF spokesman Kino Gabriel calls White House statement on planned Turkey operation "a stab in the back." — Richard Hall (@_RichardHall) 7 октября 2019 г.

Как отметил в беседе с RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, делать выводы о последствиях этого решения американцев преждевременно, поскольку пока поступает слишком мало информации о реальном масштабе манёвра США в Сирии.

«Пока неясно, на какую глубину сирийской территории американцы будут отводить свои вооружённые силы. А там не только американцы, но и французский контингент. Поэтому ситуация остаётся крайне неопределённой», — пояснил Матузов.

Ранее Мустафа Бали заявлял о готовности сирийских курдов вести «полноценную войну» с Турцией, если Анкара введёт свои войска в регион.

«Операция турок с курдами простой не будет, — прогнозирует Юрий Мавашев. — Скорее всего, Турции удастся создать буферную зону, но не факт, что они смогут продвинуться на 30 км вглубь территории Сирии. Курды тоже не будут сидеть сложа руки».

В то же время, Мавашев уверен, что в целом турецкая военная машина сумеет «переломить своих противников».

«Час расплаты»

Как напоминают эксперты, американцы не первый раз поступаются интересами своих союзников в рамках сирийской кампании. Так, в начале 2018 года США не оказали поддержку силам СДС, когда в ходе операции «Оливковая ветвь» турецкие войска вытеснили курдов из района города Африн. Позже Вашингтон отказался помогать силам Свободной сирийской армии на юге Сирии. В выигрыше в тот раз оказался официальный Дамаск.

Турецкие войска и части свободной сирийской армии в Африне

© Khalil Ashawi/Reuters

По мнению Вячеслава Матузова, опора на США стала «стратегической ошибкой» руководителей сирийских курдов.

«Курды напрасно питали иллюзии, что американцы будут стоять до конца и жертвовать своими национальными интересами, — отмечает политолог. — Они отказались от сотрудничества с сирийскими властями и Россией, и теперь им придётся столкнуться с последствиями такого решения».

Ещё в августе официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга на полях Международного молодёжного форума «Евразия Global» отмечала, что Россия выступает за «достижение долгосрочной стабильности и безопасности на северо-востоке (Сирии. — RT) через восстановление суверенитета Сирии и результативный диалог Дамаска с курдами как частью сирийского народа.

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Выступая на заседании Валдайского клуба 2 октября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что США стремятся к расколу Сирии, пытаясь «задействовать курдский фактор для решения своих геополитических задач».

По словам Юрия Мавашева, для курдов «наступает час расплаты» за одностороннюю ориентацию на Вашингтон. В случае сотрудничества с Дамаском их позиции были бы гораздо сильнее, считает эксперт. Теперь же положение курдских формирований крайне уязвимое, и их влияние на дальнейшее развитие событий в Сирии будет весьма ограниченным.

Что касается США, то, по мнению эксперта, отвод войск частично скажется и на их репутации.

«США и далее будут воспринимать как крупного игрока, чьё мнение невозможно не принимать в расчёт, — утверждает Мавашев. — Но с другой стороны, все страны региона будут осознавать, что Соединённые Штаты крайне ненадёжны».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.