Зона напряжения: как продвигается операция по освобождению Идлиба от террористов

Силы ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили шесть ударных беспилотников, которые двигались в сторону аэродрома. Все аппараты были сбиты на безопасной дистанции и не нанесли никакого ущерба. Очередная попытка нападения на базу ВКС России произошла на фоне концентрации сил боевиков на юге идлибской зоны деэскалации. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Бакин сообщил о возобновлении в регионе столкновений между сирийскими военными и террористами. Дамаск начал боевые действия в ответ на нарушение боевиками перемирия. Сирийские военные взяли под контроль город аль-Хубайт, ранее удерживаемый террористами «Джабхат ан-Нусры»*. Эксперты отмечают, что за годы войны Идлиб превратился в транзитную зону для преступной деятельности.

Силы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили шесть маневрирующих ударных беспилотников, приближавшихся к аэродрому с северо-западного направления. По сообщению Минобороны РФ, инцидент произошёл вечером 11 августа. Отмечается, что все аппараты были сбиты на безопасной дистанции и не нанесли никакого ущерба.

«Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим были обнаружены шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, приближавшихся с северо-западного направления к аэродрому. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппаратов террористов были уничтожены на безопасных дистанциях», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Боевики на протяжении долгого времени регулярно пытаются атаковать Хмеймим с применением различных видов вооружений. Так, 8 августа террористы выпустили в сторону авиабазы несколько реактивных снарядов, однако они не долетели, разорвавшись в одном из населённых пунктов в двух километрах от Хмеймима.

В конце июля боевики запустили в сторону Хмеймима три беспилотника из зоны деэскалации в Идлибе. Они также были уничтожены. Напомним, что Идлиб остаётся последним крупным очагом терроризма в Сирии, где укрываются несколько радикальных группировок. С этого направления боевики неоднократно устраивали обстрелы и наступления на позиции правительственных сирийских войск.

Только 10 и 11 августа при отражении атак экстремистов на позиции правительственных сил погибли 23 военнослужащих сирийской армии, ещё семь человек получили ранения. Уточняется, что все атаки боевиков были отбиты и террористы при этом понесли серьёзные потери.

Наращивание живой силы и техники

На этом фоне глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики наращивают живую силу и технику в южных районах провинции Идлиб.

«Террористические группировки продолжают предпринимать попытки расширения подконтрольных территорий силовым путём, осуществляют концентрацию вооружённых отрядов в южной части Идлибской зоны деэскалации», — отмечается в сообщении ЦПВС.

По имеющейся информации, боевики различных группировок перебрасывают к границе с провинцией Хама вооружение, включая бронированные машины, пикапы с крупнокалиберными пулемётами, заминированные грузовики и миномётные орудия.

Военнослужащий сирийской армии

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Именно на юге Идлиба располагалась «цитадель» террористов из «Джабхат ан-Нусры»* — город аль-Хубайт. Военные эксперты называют его «воротами Идлиба», поскольку отсюда открывается путь к важному центру провинции — Хан-Шейхуну.

На днях сирийская правительственная сирийская газета Al Watan сообщила, что армия САР сумела взять аль-Хубайт под свой контроль, нанеся боевикам «ан-Нусры» и её союзникам значительный ущерб в технике и живой силе. Издание сообщает, что сирийским войскам также удалось освободить от боевиков несколько населённых пунктов на границе Идлиба и Хамы.

Южный фронт

Стоит напомнить, что сирийская армия и проправительственные силы возобновили военную операцию 5 августа. В Дамаске заявили, что такое решение было принято, поскольку боевики не придерживались режима прекращения огня.

Перемирие было заключено в Нур-Султане 1 августа по итогам переговоров в астанинском формате. Тогда на перемирие согласилась делегация вооружённой оппозиции Сирии, рассказал журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.

По мнению экспертов, в сложившейся ситуации нарушения режима прекращения огня можно было ожидать. Как пояснил в комментарии RT доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко, сейчас в Идлибе действует большое количество группировок разной направленности.

Бои за Идлиб, 2012 год

Reuters

© Ahmed Noor/Shaam News Network/Handout

«Единого командного центра у них нет, зато существует целый ряд международных «партнёров», которые влияют на обстановку. Надо сказать, что и со стороны Дамаска воюет весьма разношёрстная коалиция. Всё это в совокупности приводит к достаточно хаотичной ситуации, в которой нарушения режима перемирия неизбежны», — пояснил эксперт.

За годы гражданской войны, продолжающейся в Сирии с 2011 года, провинция Идлиб ни разу не оказывалась под контролем официального Дамаска. Именно она стала восемь лет назад центром формирования радикальных вооружённых группировок, которые быстро пришли на смену мирной оппозиции. Здесь же боевики впервые атаковали правительственные силы.

Идлиб до сих пор остаётся прибежищем для радикалов всех мастей, включая террористов. По итогам астанинских переговоров 2017 года провинция должна была стать одной из зон деэскалации — именно сюда власти свозили боевиков, согласившихся сложить оружие во время боёв в других регионах САР.

Также по теме «Может взорвать любой регион»: почему в США заговорили об усилении «Аль-Каиды» «Аль-Каида»* может вернуть себе позиции лидера среди экстремистских организаций в мире, считают в Госдепе США. Как заявил накануне...

Тем не менее Дамаск и Москва долго воздерживались от начала военной операции против группировок, закрепившихся в Идлибе. Осенью 2018 года Россия и Турция договорились о создании в провинции демилитаризованной буферной зоны шириной в 20 км, которую должны были покинуть как вооружённые боевики, так и сирийские правительственные войска.

Реализацию этих договорённостей на себя взяла Анкара, имеющая опорные наблюдательные пункты по периметру Идлибской зоны деэскалации. Однако полноценно воплотить этот план на практике не удалось, и вооружённые вылазки боевиков продолжились.

Между тем в апреле 2019-го в Генштабе ВС РФ сообщили, что террористы из «Джабхат ан-Нусры» контролируют уже 99% зоны деэскалации в Идлибе, а число боевиков в регионе достигло 50 тыс. человек, причём большая их часть входит в «ан-Нусру».

«Гнездо террористов»

О том, что разрозненные группы боевиков со временем начали консолидироваться на юге Идлиба под крылом террористической структуры «Хайат Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джабхат ан-Нусрой», в начале мая сообщил тогда занимавший этот пост глава ЦПВС Виктор Купчишин. Также было высказано предположение, что боевики готовили ударную группировку для наступления на Хаму.

Причём, комментируя одну из атак на авиабазу Хмеймим со стороны «ан-Нусры» в мае 2019-го, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что существующее в Идлибе «гнездо террористов» нужно «выкорчёвывать».

Солдаты Сирийской правительственной армии в Идлибе

Reuters

© SANA/Handout

Российская сторона и ранее призвала умеренную оппозицию отмежеваться от террористов, контролирующих Идлиб.

«Что касается умеренных группировок, которые там находятся, мы призываем их отделиться от этих террористических группировок и совместными усилиями очистить эту территорию от террористических группировок», — заявил в апреле спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По словам экспертов, изначально предполагалось, что Идлиб не станет анклавом, на территории которого оппозиция и боевики будут находиться в неприкосновенности.

«Создание зон деэскалации — это временный инструмент, со временем они должны быть ликвидированы на фоне восстановления конституционного порядка и прекращения боевых действий в стране. В итоге умеренные группировки должны влиться в мирную жизнь, а непримиримые радикалы должны либо покинуть страну, либо их уничтожат», — пояснил в беседе с RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Однако за последние полтора года «Хайат Тахрир аш-Шам» максимально укрепился и сейчас контролирует большую часть Идлиба. Этому способствовал и вывод Турцией из Идлиба большей части подконтрольных ей формирований, чтобы направить их против курдов, отметил эксперт.

По его словам, за годы войны эта область превратилась в транзитную зону для незаконной торговли оружием и других видов преступной деятельности, что ещё больше усугубляет положение.

«Нежелание идти на переговоры»

Боевые действия против боевиков «Джабхат ан-Нусры», начатые сирийской армией при поддержке ВКС России, вызвали бурю возмущения со стороны стран Запада. В конце июля представители США, Великобритании, а также заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили Москву и Дамаск в нанесении ударов по гражданским объектам в Идлибе.

Россия и сирийские власти категорически отвергают эти обвинения. Как заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя, подобные заявления имеют вполне конкретную цель — сохранить позиции террористов в Сирии, чтобы использовать их в будущем против Дамаска.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен

© Evgenia Novozhenina

При этом тот факт, что на момент начала наступления сирийской армии практически вся территория Идлиба находилась под контролем террористов «ан-Нусры», не подвергался сомнению. Такие данные в конце мая представил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Следует отметить, что для мирных жителей, вынужденных покинуть районы боевых действий, были подготовлены места в районах временного размещения на территории провинций Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор, а также пункты пропуска. По информации на начало июня, Идлиб были готовы покинуть порядка 80 тыс. человек, сообщали в ЦПВС.

Как считает Григорий Лукьянов, по мнению союзников Дамаска, включая Россию, наиболее приемлемым решением проблемы должны стать переговоры с умеренными группами радикалов и местным населением.

«Главная задача — вернуть этот регион в состав Сирии, инкорпорировать местное население в сирийское общество. Если в ходе наступления погибнет множество мирных жителей, сделать это будет сложно, даже если вынести за скобки гуманитарные соображения», — пояснил эксперт.

Именно по этой причине Россия инициировала переговоры при посредничестве Турции, а сейчас по инициативе Москвы продолжаются попытки по установлению перемирия, считает Лукьянов.

«Но договориться особенно непросто на фоне того, какую моральную поддержку оказывают группировкам, действующим в Идлибе, страны Запада. Таким образом они разжигают в воюющих боевиках нежелание идти на переговоры», — подытожил эксперт.

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.