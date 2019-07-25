Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро
- РИА Новости
«Возможный заказчик преступления — Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, в настоящее время находится на территории Сирии, в городе Идлиб», — приводит Интерфакс её слова.
Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошёл 3 апреля 2017 года, Аброр Азимов не признал вину в ходе судебного заседания.
Также стало известно, что фигурантов дела о теракте в метро Петербурга признали вменяемыми.