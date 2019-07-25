Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро

На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.

«Возможный заказчик преступления — Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, в настоящее время находится на территории Сирии, в городе Идлиб», — приводит Интерфакс её слова.

Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошёл 3 апреля 2017 года, Аброр Азимов не признал вину в ходе судебного заседания.

Также стало известно, что фигурантов дела о теракте в метро Петербурга признали вменяемыми.