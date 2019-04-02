Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга не признал вину

Предполагаемый организатор теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошёл 3 апреля 2017 года, Аброр Азимов не признал вину в ходе судебного заседания, передаёт ТАСС.

«Категорически не согласен с обвинением», — сказал Азимов после обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что десять фигурантов не признают вину.

2 апреля Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела. Всего по нему арестованы 11 человек.

3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл взрыв, жертвами которого стали 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.