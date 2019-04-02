Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признали вину

Десять фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге, который произошёл 3 апреля 2017 года, не признают своей вины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время в зал суда доставлены десять из одиннадцати обвиняемых.

«Нет», — заявили фигуранты на вопрос журналиста, признают ли они свою вину.

2 апреля Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в 2017 году.

Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что члены банды, которые устроили теракт в метро Санкт-Петербурга, планировали совершить ещё один взрыв в общественном месте.

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника, более 50 пострадали.