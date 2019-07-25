Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга признали вменяемыми

Специалисты признали вменяемыми всех обвиняемых в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Марата Сагитова.

«Психиатры проверили на вменяемость фигурантов дела, все психически здоровы», — сказал он.

Сагитов указал, что эксперты уделили особое внимание записям последних телефонных разговоров между предполагаемым исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и организатором Аброром Азимовым. По его словам, в них не было найдено доказательств невменяемости мужчин.

Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошёл 3 апреля 2017 года, Аброр Азимов не признал вину в ходе судебного заседания.