Пострадавшие при теракте в метро Петербурга выступили на заседании суда

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Пострадавшие при теракте в метро Санкт-Петербурга выступили на заседании суда, сообщает kp.ru.
Пострадавшие при теракте в метро Петербурга выступили на заседании суда
  • РИА Новости

«Яркая вспышка, гром. На станции я вылезла из вагона наружу. Выбирались, кто как мог. Не оглядывалась», — заявила, в частности, 23-летняя Анна Стужина.

По словам 24-летней Дарьи Фефёлкиной, она ударилась головой о стекло двери. Когда пассажиры вышли на станции, девушка увидела пострадавших с серьёзными травмами и не стала отвлекать врачей.

«Но дома, когда стала терять сознание, вызвала скорую», — добавила она.

В свою очередь, 20-летняя Марина Кочунова рассказала, что перенесла ряд экстренных операций, восемь дней провела в искусственной коме.

Следующее заседание суда состоится в среду, 17 апреля.

Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошёл 3 апреля 2017 года, Аброр Азимов не признал вину в ходе судебного заседания.

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