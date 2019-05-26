«Уничтожены танк, БМП и свыше 50 боевиков»: армия Сирии отразила наступление террористов в Идлибе

Террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»*, вышедшие из зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, совершили очередную попытку нападения на позиции правительственных войск САР. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, ответный огонь привёл к отступлению боевиков. В результате ликвидированы более 50 террористов, уничтожены танк, БМП, пять пикапов с тяжёлым вооружением. При этом члены незаконных вооружённых формирований обстреляли из систем реактивного залпового огня населённые пункты Айн-эль-Крум и Скальбия, в результате чего погибли не менее четырёх человек.

Военнослужащие армии Сирии подверглись вооружённому нападению со стороны боевиков, вышедших из зоны деэскалации «Идлиб». Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, правительственным войскам удалось отбить атаку.

«Вечером 24 мая боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и союзных ей формирований с территории идлибской зоны деэскалации предприняли атаки на позиции правительственных сил в районе населённых пунктов Эль-Хайрат и Мгайр на севере провинции Хама», — заявил Купчишин во время брифинга.

По его словам, террористы задействовали в наступлении на позиции сирийских правительственных войск примерно 200 человек, два танка, боевую машину пехоты, 13 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулемётами.

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«Наступающие группы боевиков ответным огнём были рассеяны и отступили. В ходе вынужденного оборонительного боя правительственными силами уничтожены танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулемётами и более 50 боевиков», — указал глава ЦПВС.

Между тем утром в субботу, 25 мая, боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» обстреляли населённые пункты Айн-эль-Крум и Скальбия, которые также расположены на севере провинции Хама. По словам Купчишина, террористы в ходе атаки использовали более 20 реактивных снарядов. В результате обстрелов погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, ещё семеро получили ранения различной степени тяжести.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — заключил Купчишин.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник передавало, что сирийские военные уничтожили ракетные установки террористов на севере провинции Хама. При этом, по словам собеседника агентства, боевики фактически ежедневно ведут обстрелы города Скальбия и окрестных поселений. В то же время армия САР укрепляет свои позиции, готовясь к возможным атакам со стороны боевиков.

Кроме того, в ЦПВС сообщали, что главари террористических формирований готовят от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, чтобы попытаться прорвать оборону сирийских войск.

Наступление боевиков в Идлибе

Это уже не первое в течение недели нападение боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» из зоны деэскалации в Идлибе на позиции правительственных войск. Боевики перешли в наступление с вечера 21 мая, когда задействовали бронетехнику, реактивные системы залпового огня и «джихадмобили».

Как поясняли в Минобороны РФ, на следующее утро сирийские военнослужащие отразили три массированные атаки (около 500 боевиков, семь танков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и два автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками) на населённый пункт Кафр-Нбуда. По данным ведомства, были ликвидированы 150 боевиков, три танка, более 20 пикапов и два «джихадмобиля».

Вечером того же дня боевики попытались захватить населённый пункт Кафр-Нбуда и прорвать позиции правительственных войск в районе населённых пунктов Медан и Эль-Хауш.

«С наступлением тёмного времени суток, потеряв более 40 человек убитыми, одну БМП и два пикапа, террористы отступили», — сообщили в ведомстве.

Вдобавок два беспилотника террористов сбросили пять бомб на электростанцию «Зара», расположенную северо-западнее города Хама. Инфраструктурный объект получил незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет.

Помимо этого боевики осуществили 17 пусков реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации «Идлиб» в направлении российской авиабазы Хмеймим. Девять ракет были сбиты дежурными силами ПВО российской авиабазы, ещё восемь не долетели.

«Около 19:00 22 мая боевики осуществили пуск четырёх снарядов из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим. Все ракеты были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО и уничтожены», — также добавили в Минобороны.

После этого точечный удар Воздушно-космических сил России ликвидировал пусковую установку боевиков в идлибской зоне деэскалации.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.