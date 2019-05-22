Боевики за день выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим

Боевики в Сирии в среду, 22 мая, осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает Минобороны России.

«22 мая боевики осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб в направлении российской авиабазы Хмеймим», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, восемь ракет до авиабазы не долетело, остальные девять реактивных снарядов были уничтожены дежурными силами ПВО.

В ведомстве проинформировали, что с прошлого вечера боевики осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.

По данным МО, в ходе боёв сирийскими войсками уничтожено более 150 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

19 мая террористы предприняли очередную попытку обстрела Хмеймима.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.