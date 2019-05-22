Боевики за день выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим

Короткая ссылка
Боевики в Сирии в среду, 22 мая, осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает Минобороны России.
Боевики за день выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
  • РИА Новости

«22 мая боевики осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб в направлении российской авиабазы Хмеймим», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, восемь ракет до авиабазы не долетело, остальные девять реактивных снарядов были уничтожены дежурными силами ПВО.

В ведомстве проинформировали, что с прошлого вечера боевики осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.

По данным МО, в ходе боёв сирийскими войсками уничтожено более 150 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

19 мая террористы предприняли очередную попытку обстрела Хмеймима.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить