Источник: армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков в Хаме

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Сирийские военнослужащие уничтожили ракетные установки террористов на севере провинции Хама. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Источник: армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков в Хаме
  • Reuters

По его словам, в настоящее время идут позиционные бои, боевики ежедневно ведут обстрелы города Скальбия и окрестных поселений.

«Практически через день хоронят мирных жителей — жертв обстрелов. Армия отвечает огнём на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов», — заявил источник.

Он добавил, что сирийская армия укрепляет свои позиции, готовясь к возможным новым атакам боевиков.

Ранее боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

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