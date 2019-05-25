Источник: армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков в Хаме
- Reuters
По его словам, в настоящее время идут позиционные бои, боевики ежедневно ведут обстрелы города Скальбия и окрестных поселений.
«Практически через день хоронят мирных жителей — жертв обстрелов. Армия отвечает огнём на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов», — заявил источник.
Он добавил, что сирийская армия укрепляет свои позиции, готовясь к возможным новым атакам боевиков.
Ранее боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.