ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск

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Главари террористических формирований готовят до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, чтобы попытаться прорвать оборону сирийских войск.
ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск
  • Reuters

Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.

Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе, назвав подобные заявления циничной ложью, которая не подтверждается даже «Белыми касками».

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