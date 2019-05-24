ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск

Главари террористических формирований готовят до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, чтобы попытаться прорвать оборону сирийских войск.

Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.

Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе, назвав подобные заявления циничной ложью, которая не подтверждается даже «Белыми касками».