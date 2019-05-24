В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии

Министерство обороны России опровергло сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе, назвав подобные заявления циничной ложью, которая не подтверждается даже «Белыми касками».

«Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то «признаках химической атаки» в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения​​​. Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — говорится в сообщении представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое оказалось в распоряжении RT.

Он подчеркнул, что прозападные организации заявили, что у них «нет вообще никакой информации ни о месте, ни о пострадавших в результате этой фейковой «атаки».

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон видит признаки того, что власти Сирии, возможно, «возобновляют использование химического оружия».

В ООН отметили, что не могут самостоятельно подтвердить или опровергнуть эту информацию.