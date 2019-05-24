В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии

Короткая ссылка
Министерство обороны России опровергло сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе, назвав подобные заявления циничной ложью, которая не подтверждается даже «Белыми касками».
В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Стремление Госдепартамента США навязать миру очередную ложь о каких-то «признаках химической атаки» в зоне деэскалации Идлиб уже не вызывает недоумения​​​. Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — говорится в сообщении представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое оказалось в распоряжении RT.

Он подчеркнул, что прозападные организации заявили, что у них «нет вообще никакой информации ни о месте, ни о пострадавших в результате этой фейковой «атаки».

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон видит признаки того, что власти Сирии, возможно, «возобновляют использование химического оружия».

В ООН отметили, что не могут самостоятельно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить