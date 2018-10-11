«Результат безответственных действий Запада»: как в руки боевиков ИГ могло попасть химоружие

Подконтрольные «Исламскому государству»* террористы перехватили у боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам»** и «Белых касок» два баллона с хлором. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Отмечается, что отравляющие вещества изначально попали в руки группировок благодаря западным государствам, планировавшим провокацию против сирийских правительственных войск. Ранее Минобороны РФ неоднократно выражало обеспокоенность готовящимися в САР инсценировками химатак. По данным ведомства, боевики и «Белые каски» снимали в Сирии видео о якобы применении Дамаском хлора против собственных граждан.

Подконтрольные «Исламскому государству»* боевики захватили два баллона с хлором в сирийской провинции Хама. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГИЛ (Исламское государство. — RT) террористической группировке «Харрас Ад-Дин», — сказал он.

Савченко отметил, что отравляющие вещества попали в руки ИГ вечером 9 октября, в результате столкновения с боевиками «Хайат Тахрир Аш-Шам»**, четверо из которых погибли. Также убиты двое активистов из «Белых касок», отметил руководитель Центра.

При этом ответственность за попадание хлора в руки ИГ лежит на странах Запада, готовивших провокации против сирийских правительственных войск, подчеркнул Савченко.

«Западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований не учитывают сложную обстановку в Идлибской зоне деэскалации. В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГ, действия которых предсказать невозможно», — констатировал генерал-лейтенант.

Напомним, о готовящейся боевиками в Сирии провокации с применением химического оружия Минобороны России заявило 25 августа. По данным ведомства, тогда в регион были доставлены восемь контейнеров с хлором, туда прибыли обученные британской ЧВК «Олива» обращению с отравляющими веществами боевики. В министерстве подчеркнули, что конечная задача данной провокации — дать повод Западной коалиции нанести удар по правительственным сирийским объектам.

«С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО «Салливанс» (The Sullivans) ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM», — говорилось в заявлении Минобороны.

Члены «Хайат Тахрир Аш-Шам»

Reuters

© Hosam Katan

12 сентября ЦПВС сообщил об отснятых кадрах постановки с химатаки в провинции Идлиб.

«В населённом пункте Джиср эш-Шугур провинции Идлиб съёмочными группами ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала были отсняты девять постановочных сцен якобы применения «химоружия» сирийскими войсками против мирных граждан», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что на получившихся видеозаписях помощь «пострадавшим» оказывают помощь «Белые каски». При этом из всех отснятых материалов только два из девяти были одобрены для передачи в ООН и ОЗХО.

«При этом «белокасочники» совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съёмки из числа местных жителей для последующего обвинения в «химатаке» сирийской армии», — сообщили в Центре.

Позже, 15 сентября ЦПВС, ссылаясь на местных жителей, заявил о новых провокациях, к которым готовятся боевики. «Так, в населённый пункт Басанкуль провинции Идлиб боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» доставлены несколько ёмкостей с хлором», —говорил Савченко.

О недопустимости провокаций с применением химического оружия 28 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Предупреждаем о недопустимости новых провокаций террористов и их покровителей с применением химического оружия», — отметил Лавров.

«Договорённости выполняются»

Отметим, что провинция Идлиб на данный момент остаётся единственным крупным очагом терроризма в Сирии. Ситуация вокруг этой территории, на которой ранее была создана демилитаризованная зона, остаётся спорной. Так, об этом 14 сентября говорил Лавров, отмечая, что концентрация боевиков в провинции слишком высока.

«Это не просто люди, которые засели в Идлибе, как в крепости, и хотят перемирия. Это неправда. Они оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую получают каким-то образом из-за рубежа», — отмечал он.

Позже, 17 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган пришли к договорённостям, которые должны обеспечить процесс урегулирования в провинции. Так, глава российского государства отметил, что помимо прочего было принято решение о выводе из Идлиба радикальных боевиков и тяжёлых вооружений оппозиции.

«Мы решили создать вдоль линии соприкосновения вооружённой оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км», — говорил Путин.

10 октября, оценивая реализацию этих договорённостей, Лавров отмечал, что они продвигаются успешно и к 15 октября демилитаризованная зона должна будет функционировать полноценно.

«Эти договорённости (о создании демилитаризованной зоны. — RT) выполняются. Основную роль здесь играют наши турецкие партнёры, которые активно добиваются того, чтобы все группировки, которые там находятся, сотрудничали в решении этой задачи. Наша информация подтверждает, что этот процесс идёт достаточно поступательно», — сказал глава МИД, отвечая на вопрос корреспондента RT.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.