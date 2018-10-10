Лавров допустил увеличение сроков формирования демилитаризованной зоны в Идлибе
- Reuters
«Эти договорённости (о создании демилитаризованной зоны. — RT) выполняются. Основную роль здесь играют наши турецкие партнёры, которые активно добиваются того, чтобы все группировки, которые там находятся, сотрудничали в решении этой задачи. Наша информация подтверждает, что этот процесс идёт достаточно поступательно», — сказал Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT.
По его словам, 15 октября истекает срок, когда демилитаризованные зоны должны быть полностью функциональны.
«День-два не играют никакой роли. В любом случае важнее качество этих работ, и главное, что они идут, мы эту работу турецких партнёров активно поддерживаем», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно.