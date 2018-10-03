В Турции назвали успешной реализацию соглашения с Россией по Идлибу

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно.

«По Идлибу идёт активная работа: определяются условия, детали реализации соглашения. Наши представители ведомств и организации плотно работают с российскими коллегами. Намеченный в соглашении календарь в настоящее время соблюдается, никаких сложностей нет, и это нас радует», — приводит РИА Новости слова Калына.

Также он отметил, что сохранение присутствия США в Сирии усилит напряжённость в регионе. По его словам, США затягивают вывод сил самообороны сирийских курдов из города Манбидж на северо-востоке Сирии, не выполняя согласованную с Турцией «дорожную карту».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу поддержал соглашение между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу.