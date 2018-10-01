Глава МИД Франции поддержал соглашение России и Турции по Идлибу
- Reuters
Об этом рассказал представитель французского МИД.
«Переговоры касались в основном сирийской проблематики. Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку соглашению в Сочи 17 сентября, которое устанавливает демилитаризованную зону в районе Идлиба и позволяет на данном этапе избежать наступательной операции режима и его союзников», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее МИД Франции приветствовал соглашение России и Турции по Идлибу.
Москва и Анкара определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.