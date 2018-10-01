Глава МИД Франции поддержал соглашение России и Турции по Идлибу

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу поддержал соглашение между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу.
Глава МИД Франции поддержал соглашение России и Турции по Идлибу
  • Reuters

Об этом рассказал представитель французского МИД.

«Переговоры касались в основном сирийской проблематики. Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку соглашению в Сочи 17 сентября, которое устанавливает демилитаризованную зону в районе Идлиба и позволяет на данном этапе избежать наступательной операции режима и его союзников», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее МИД Франции приветствовал соглашение России и Турции по Идлибу.

Москва и Анкара определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

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