Глава МИД Франции поддержал соглашение России и Турции по Идлибу

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу поддержал соглашение между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу.

Reuters

Об этом рассказал представитель французского МИД. «Переговоры касались в основном сирийской проблематики. Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку соглашению в Сочи 17 сентября, которое устанавливает демилитаризованную зону в районе Идлиба и позволяет на данном этапе избежать наступательной операции режима и его союзников», — приводит его слова РИА Новости. Ранее МИД Франции приветствовал соглашение России и Турции по Идлибу. Москва и Анкара определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.