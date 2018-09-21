Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе

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На встрече в Анкаре турецкие и российские военные определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.
Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе
  • Reuters

«На совещании были определены границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, принимая во внимание географическую структуру и расположение населённых пунктов», — приводит РИА Новости заявление Минобороны Турции.

Отмечается, что реализация соглашения продолжается в запланированном режиме.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что выполнение договорённостей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийской провинции Идлиб позволит спасти 3 млн жизней.

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