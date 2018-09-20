Генсек ООН: соглашение России и Турции по Идлибу спасёт 3 млн жизней

Выполнение договорённостей между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийской провинции Идлиб позволит спасти 3 млн жизней.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Правильное выполнение этого соглашения может спасти 3 млн жизней, включая 1 млн детей, от катастрофы», — приводит его слова РИА Новости.

Он призвал все стороны конфликта в Сирии присоединиться к договорённостям с «самым серьёзным намерением защищать гражданское население и обеспечивать гуманитарную помощь».

Ранее в Госдепе США приветствовали усилия России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.