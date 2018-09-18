В Госдепе приветствовали усилия России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе

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Представитель Госдепартамента США в интервью РИА Новости заявил, что в Вашингтоне приветствуют усилия России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.

«Мы поощряем то, что Турция и Россия предпринимают шаги по предотвращению военного наступления со стороны правительства (президента Сирии Башара. —RT) Асада и его союзников в Идлибе», — заявил он.

Представитель Госдепа добавил, что США приветствуют «любые искренние усилия по сокращению насилия в Сирии».

Ранее российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия и Турция достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.

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