Де Мистура приветствует решение Путина и Эрдогана по Идлибу

Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что организация приветствует решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о создании в районе сирийского Идлиба демилитаризованной зоны.

«Вчера президент России Путин и президент Турции Эрдоган достигли договорённости относительно создания демилитаризованной зоны в рамках зоны деэскалации в Идлибе... Мы приветствуем тот факт, что дипломатия дала прогресс... Я признателен президенту Путину и президенту Эрдогану за их личное участие в этих вопросах», — сказал де Мистура.

17 сентября Путин и Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продолжалась около 4,5 часа.

Лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.

В Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН проходит заседание Совбеза, посвящённое политической и гуманитарной ситуации в Сирии. RT ведёт прямую трансляцию.