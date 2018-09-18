Де Мистура приветствует решение Путина и Эрдогана по Идлибу

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Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что организация приветствует решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о создании в районе сирийского Идлиба демилитаризованной зоны.
Де Мистура приветствует решение Путина и Эрдогана по Идлибу
  • Reuters

«Вчера президент России Путин и президент Турции Эрдоган достигли договорённости относительно создания демилитаризованной зоны в рамках зоны деэскалации в Идлибе... Мы приветствуем тот факт, что дипломатия дала прогресс... Я признателен президенту Путину и президенту Эрдогану за их личное участие в этих вопросах», — сказал де Мистура.

17 сентября Путин и Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продолжалась около 4,5 часа. 

Лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.

В Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН проходит заседание Совбеза, посвящённое политической и гуманитарной ситуации в Сирии. RT ведёт прямую трансляцию.

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