МИД Ирана приветствует решение Путина и Эрдогана по сирийскому Идлибу
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Об этом говорится в заявлении официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Бахрама Касеми, которое опубликовано на сайте МИД.
По его словам, данная договорённость является важным шагом в продвижении политического решения сирийского кризиса.
«Встреча глав России и Турции и объявление достигнутой договорённости относительно обстоятельств решения вопроса Идлиба в Сирии является важным и принципиальным шагом в очистке от остатков террористов в Сирии», — говорится в тексте.
17 сентября Путин и Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продолжалась около 4,5 часа.
Лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.
В Госдепартаменте заявили, что приветствуют усилия России и Турции по Сирии.