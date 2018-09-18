МИД Ирана приветствует решение Путина и Эрдогана по сирийскому Идлибу

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Министерство иностранных дел Ирана приветствует решение президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о создании в районе сирийского Идлиба демилитаризованной зоны.
МИД Ирана приветствует решение Путина и Эрдогана по сирийскому Идлибу
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом говорится в заявлении официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Бахрама Касеми, которое опубликовано на сайте МИД.

По его словам, данная договорённость является важным шагом в продвижении политического решения сирийского кризиса.

«Встреча глав России и Турции и объявление достигнутой договорённости относительно обстоятельств решения вопроса Идлиба в Сирии является важным и принципиальным шагом в очистке от остатков террористов в Сирии», — говорится в тексте.

17 сентября Путин и Эрдоган провели встречу в Сочи, которая продолжалась около 4,5 часа. 

Лидеры договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийской провинции Идлиб.

В Госдепартаменте заявили, что приветствуют усилия России и Турции по Сирии.

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