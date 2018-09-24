МИД Франции приветствовал соглашение России и Турции по Идлибу

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж приветствует соглашение по сирийской провинции Идлиб, которое было достигнуто в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это возможность, за которую необходимо ухватиться», — сказал Ле Дриан, комментируя соглашение.

Он добавил, что Париж выступает за принятие резолюции Совбеза ООН в поддержку договорённостей, но при условии, что они будут использоваться в широком контексте политического процесса.

«Дипломатия должна преодолеть логику войны… На этой неделе по моей инициативе состоится министерская встреча малой группы стран, Сирия будет в центре обсуждения», — отметил французский министр.

Ранее стало известно, что Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.