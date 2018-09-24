МИД Франции приветствовал соглашение России и Турции по Идлибу
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Это возможность, за которую необходимо ухватиться», — сказал Ле Дриан, комментируя соглашение.
Он добавил, что Париж выступает за принятие резолюции Совбеза ООН в поддержку договорённостей, но при условии, что они будут использоваться в широком контексте политического процесса.
«Дипломатия должна преодолеть логику войны… На этой неделе по моей инициативе состоится министерская встреча малой группы стран, Сирия будет в центре обсуждения», — отметил французский министр.
Ранее стало известно, что Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.