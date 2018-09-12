В ЦПВС рассказали об отснятых боевиками кадрах постановочной «химатаки» в Идлибе

В Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии рассказали о подготовленных съёмочными группами постановочных сценах якобы применения «химического оружия» сирийскими военными против мирного населения. По данным ЦПВС, для провокации отсняты девять постановочных сцен, две из которых одобрены для передачи в ООН и ОЗХО.

«В населённом пункте Джиср эш-Шугур провинции Идлиб съёмочными группами ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала были отсняты девять постановочных сцен якобы применения «химоружия» сирийскими войсками против мирных граждан», — говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что на всех видеоматериалах помощь якобы пострадавшим «оказывается активистами «Гражданской обороны» («Белые каски»)».

По итогам съёмок на совещании представителей «Белых касок» и боевиков «Джабхат ан-Нусры»* из девяти сюжетов одобрены были только два для передачи в ООН и ОЗХО «после команды». Остальные видео предложено распространять в социальных сетях из-за плохого качества.

Как отметили в центре, активисты «Белых касок» проводят репетиции постановок «химатаки» с участием до 30 граждан, включая около десяти детей в возрасте от 8 до 12 лет.

«При этом «белокасочники» совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съёмки из числа местных жителей для последующего обвинения в «химатаке» сирийской армии», — говорится в пресс-релизе ЦПВС.

Кроме того, согласно поступающей в центр информации, признаки активизации подготовки постановочных химатак наблюдаются в Кафер-Зайте.

«Для участия в инсценировках «химатак» боевиками отобрано 22 ребёнка со своими родителями... Ещё одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съёмок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы «Икаб», подконтрольной террористической группировке «Джабхат ан-Нусра», — отметили в Центре по примирению.

Ранее в Минобороны России заявили, что террористы совместно с членами организации «Белые каски» провели «сходку», в ходе которой утвердили сценарий провокации с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Кроме того, глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что члены организации «Белые каски» в Сирии похитили 44 ребёнка для использования в инсценировке химической атаки в Идлибе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.