Жители Идлиба сообщили о подготовке боевиками новой провокации в Сирии

Короткая ссылка
Жители сирийской провинции Идлиб сообщили Центру по примирению враждующих сторон в САР, что боевики готовят новую провокацию с использованием отравляющих веществ.
Жители Идлиба сообщили о подготовке боевиками новой провокации в Сирии
  • Reuters

Об этом заявил руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«По информации, поступающей в Центр по примирению от жителей провинции Идлиб, боевики незаконных вооружённых формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ», — рассказал он.

По его словам, в населённый пункт Басанкуль в Идлибе боевиками доставлены несколько ёмкостей с хлором.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ежедневно предоставляет факты, подтверждающие подготовку провокации в Идлибе. 

12 сентября в ЦПВС рассказали о подготовленных постановочных сценах якобы применения химического оружия в Сирии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить