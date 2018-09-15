Жители Идлиба сообщили о подготовке боевиками новой провокации в Сирии
- Reuters
Об этом заявил руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Владимир Савченко.
«По информации, поступающей в Центр по примирению от жителей провинции Идлиб, боевики незаконных вооружённых формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ», — рассказал он.
По его словам, в населённый пункт Басанкуль в Идлибе боевиками доставлены несколько ёмкостей с хлором.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ежедневно предоставляет факты, подтверждающие подготовку провокации в Идлибе.
12 сентября в ЦПВС рассказали о подготовленных постановочных сценах якобы применения химического оружия в Сирии.