Лавров заявил о фактах подготовки «Белыми касками» провокации в Идлибе

Россия ежедневно предоставляет факты, подтверждающие, что «Белые каски» готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Германо-российского форума.

«Насчёт химического оружия мы всё уже сказали — мы ежедневно предоставляем факты, которые доказывают, что готовится очередная провокация, которую, скорее всего, будут осуществлять руками так называемых «Белых касок», — сказал глава российского МИД.

В Пентагоне заявили, что США не располагают доказательствами того, что организация «Белые каски» и террористы готовят инсценировку химической атаки в Сирии.