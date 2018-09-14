Лавров заявил о фактах подготовки «Белыми касками» провокации в Идлибе

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Россия ежедневно предоставляет факты, подтверждающие, что «Белые каски» готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Германо-российского форума.
Лавров заявил о фактах подготовки «Белыми касками» провокации в Идлибе
  • © Sameer Al-Doumy
  • AFP

«Насчёт химического оружия мы всё уже сказали — мы ежедневно предоставляем факты, которые доказывают, что готовится очередная провокация, которую, скорее всего, будут осуществлять руками так называемых «Белых касок», — сказал глава российского МИД.

В Пентагоне заявили, что США не располагают доказательствами того, что организация «Белые каски» и террористы готовят инсценировку химической атаки в Сирии.

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