Лавров заявил о фактах подготовки «Белыми касками» провокации в Идлибе
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- AFP
«Насчёт химического оружия мы всё уже сказали — мы ежедневно предоставляем факты, которые доказывают, что готовится очередная провокация, которую, скорее всего, будут осуществлять руками так называемых «Белых касок», — сказал глава российского МИД.
В Пентагоне заявили, что США не располагают доказательствами того, что организация «Белые каски» и террористы готовят инсценировку химической атаки в Сирии.