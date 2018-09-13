В Пентагоне заявили об отсутствии доказательств подготовки «Белыми касками» провокации в Сирии

США не располагают доказательствами того, что организация «Белые каски» вместе с террористами готовят инсценировку химической атаки в Сирии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Шона Робертсона.

«Нет совершенно никаких доказательств, подтверждающих это утверждение», — сказал он.

По его словам, «Белые каски» якобы являются гуманитарной организацией, спасшей тысячи жизней.

«США и международное сообщество продолжают поддерживать их героическую деятельность», — добавил Робертсон.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что в Сирии боевики совместно с членами организации «Белые каски» отсняли кадры постановочной «химатаки» в Идлибе.