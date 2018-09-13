В Пентагоне заявили об отсутствии доказательств подготовки «Белыми касками» провокации в Сирии
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона Шона Робертсона.
«Нет совершенно никаких доказательств, подтверждающих это утверждение», — сказал он.
По его словам, «Белые каски» якобы являются гуманитарной организацией, спасшей тысячи жизней.
«США и международное сообщество продолжают поддерживать их героическую деятельность», — добавил Робертсон.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что в Сирии боевики совместно с членами организации «Белые каски» отсняли кадры постановочной «химатаки» в Идлибе.