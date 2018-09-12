«Два из девяти»: Минобороны сообщило об одобренных «Белыми касками» сюжетах инсценировки химатаки в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб прошли съёмки постановочных сцен применения химоружия. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. По информации ЦПВС, «Белые каски» и террористы «Джабхат ан-Нусры»* одобрили два из девяти отснятых видеосюжетов, которые после провокации должны быть переданы в ООН и ОЗХО. Оставшиеся материалы планируется разместить в соцсетях.

В понедельник, 11 сентября, съёмочные группы ряда ближневосточных каналов и регионального филиала американского новостного телеканала отсняли в населённом пункте Джиср эш-Шугур провинции Идлиб девять постановочных сцен якобы применения химоружия сирийскими войсками против мирных граждан. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон со ссылкой на неопровержимую информацию.

Отмечается, что на всех видеофрагментах помощь якобы пострадавшим сирийцам оказывают активисты «Гражданской обороны» («Белые каски»).

«По итогам съёмок вечером 11 сентября на совместном совещании представителей «Белых касок» и боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра»)* из девяти видеосюжетов только два были одобрены для передачи «после команды» в ООН и ОЗХО. Остальные видеоматериалы из-за плохого качества предложено использовать для размещения в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Ранее в ЦПВС сообщили, что в Джиср эш-Шугуре идут съёмки постановочной провокации. Специально для этого туда были доставлены две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора.

Похищение детей и новая провокация

Вдобавок, по информации ЦПВС, начиная с 9 сентября активисты «Белых касок» в Хан-Шейхуне ежедневно в вечернее время репетируют постановочные видеосъёмки «химатаки» с участием до 30 гражданских лиц, включая около десятка детей в возрасте 8—12 лет. При этом представители организации совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съёмки из числа местных жителей. Этот сценарий будет использован для того, чтобы обвинить армию САР в химатаке.

В ЦПВС заметили, что боевики террористической группировки «Хуррас ад-Дин» занимаются подготовкой проведения подрывов ёмкостей отравляющих веществ. В то же время в северо-восточной части Хан-Шейхуна специально развёрнут полевой медицинский пункт, в котором будут проходить съёмки активистов «Белых касок», оказывающих помощь пострадавшим.

«Для участия в инсценировках химатак боевиками отобраны 22 ребёнка с их родителями из населённых пунктов Зайтан, Зерба и Берна провинции Алеппо. Ещё одна группа детей-сирот, похищенных из лагерей беженцев, предназначенная для съёмок летальных сцен, сейчас содержится в одном из помещений тюрьмы «Икаб», подконтрольной террористической группировке «Джабхат ан-Нусра», — добавили в Центре по примирению враждующих сторон.

Помимо этого в Минобороны РФ со ссылкой на данные, поступающие от населения провинции Идлиб, сообщили о признаках подготовки постановочных химатак в Кафер-Зайте. Так, для проведения провокаций химикаты доставлены в населённые пункты Кафер-Нбуду и Калаат аль-Мадык.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии во взаимодействии с местными жителями и представителями сирийской вооружённой оппозиции продолжает внимательно отслеживать обстановку в провинции Идлиб с целью пресечения попыток террористов организовать провокации с отравляющими веществами против гражданского населения», — подчёркивается в сообщении.

Защита от Госдепа

Добавим, что накануне в Государственном департаменте США обвинили Москву и Дамаск в «масштабной кампании дезинформации» относительно работы организации «Белые каски». По мнению американских дипломатов, такая позиция ставит «активистов» в рискованное положение.

«Россия и режим (президента Сирии Башара. — RT) Асада продолжают обвинять «Белые каски» в рамках масштабной кампании дезинформации, ставя добровольцев из этой организации в рискованное положение. Многие из вас знают о хорошей работе, которую выполняют и будут выполнять «Белые каски», — заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, «Белых касок» неоднократно ловили на дезинформации, что было доказано как нашими специалистами, так и западными журналистами. По его словам, в связи с этим совершенно непонятно, на каком основании организация продолжает получать средства из американского бюджета.

«Нынешняя реакция Госдепартамента показывает: проведена успешная «профилактика» применения «Белых касок» в качестве провокатора уже в районе Идлиб. Я думаю, США недовольны тем, что провокации, которые они запланировали ранее, не удались. Скорее всего, они будут выглядеть очень топорно и примитивно», — пояснил Безпалько в беседе с RT.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.