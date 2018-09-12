Эксперт объяснил заявление Госдепа США о том, что Россия дискредитирует «Белые каски»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление Госдепа США о том, что Россия ставит «Белые каски» в опасное положение в Сирии, обвиняя в дезинформации.

«Организацию «Белые каски» неоднократно ловили на дезинформации, на фальсификации случаев с якобы применением химического оружия в Сирии. Это было доказано нашими специалистами, а также западными журналистами, которых не хотят слышать на самом Западе. В городе Дума было сфальсифицировано применение химического оружия, жертвами которого якобы стали дети. Потом показали мальчика, который якобы пострадал. Он рассказал об инсценировке, в которой его попросили поучаствовать за пачку печенья», — отметил Безпалько.

По его словам, совершенно непонятно, на каком основании организация финансируется из американского бюджета.

«Нынешняя реакция Госдепартамента показывает: проведена успешная «профилактика» применения «Белых касок» в качестве провокатора уже в районе Идлиб. Я думаю, США недовольны тем, что провокации, которые они запланировали ранее, не удались. Скорее всего, они будут выглядеть очень топорно и примитивно», — заключил Безпалько.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию и Сирию в «масштабной кампании дезинформации» относительно работы организации «Белые каски» на территории САР.