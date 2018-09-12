Эксперт объяснил заявление Госдепа США о том, что Россия дискредитирует «Белые каски»
- © Reuters
«Организацию «Белые каски» неоднократно ловили на дезинформации, на фальсификации случаев с якобы применением химического оружия в Сирии. Это было доказано нашими специалистами, а также западными журналистами, которых не хотят слышать на самом Западе. В городе Дума было сфальсифицировано применение химического оружия, жертвами которого якобы стали дети. Потом показали мальчика, который якобы пострадал. Он рассказал об инсценировке, в которой его попросили поучаствовать за пачку печенья», — отметил Безпалько.
По его словам, совершенно непонятно, на каком основании организация финансируется из американского бюджета.
«Нынешняя реакция Госдепартамента показывает: проведена успешная «профилактика» применения «Белых касок» в качестве провокатора уже в районе Идлиб. Я думаю, США недовольны тем, что провокации, которые они запланировали ранее, не удались. Скорее всего, они будут выглядеть очень топорно и примитивно», — заключил Безпалько.
Ранее Госдепартамент США обвинил Россию и Сирию в «масштабной кампании дезинформации» относительно работы организации «Белые каски» на территории САР.