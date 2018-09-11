«Для демонстрации в эфире»: в Минобороны сообщили о съёмках постановочной химической атаки в Идлибе

В Идлибе проходят съёмки постановочной химатаки, направленной против мирного населения, которую якобы осуществила сирийская армия. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей. По их данным, в районе, где организована провокация, находятся съёмочные группы ближневосточных телеканалов, а также филиала одного из американских новостных каналов. В Минобороны отмечают, что для большей натуральности съёмок доставлены две ёмкости с отравляющими веществами, а сценарий предусматривает сцены «оказания помощи» активистами «Белых касок». Ранее Москва и Дамаск неоднократно предупреждали о готовящейся провокации, целью которой может быть оправдание нанесения Соединёнными Штатами ракетного удара по САР.

В сирийской провинции Идлиб проходят съёмки постановочной химической атаки, якобы осуществлённой правительственными силами. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населённом пункте Джиср-эш-Шугур идут съёмки постановочной провокации — якобы применения сирийской армией химоружия против мирного населения», — говорится в сообщении ЦПВС.

Отмечается, что для проведения съёмок в населённый пункт прибыли съёмочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также филиала «ведущего американского новостного канала».

«Сценарием предусмотрены постановочные сцены оказания помощи жителям Джиср-эш-Шугура активистами «Гражданской обороны» («Белых касок») после якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами», — отметили в ЦПВС.

В Центре по примирению враждующих сторон уточнили, что все отснятые видеоматериалы к концу дня будут переданы в редакции телеканалов «для демонстрации в эфире после их размещения в социальных сетях».

«Специально для большей натуральности съёмок и оперативного сбора белокасочниками проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населённого пункта Хербет-эль-Джауз боевиками были доставлены две ёмкости с отравляющим веществом на основе хлора», — добавили в ЦПВС.

Отработанный сценарий

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на Западе ещё не отказались от сценария военной провокации в Сирии. Он отметил, что Москва «предостерегает от возможной новой провокации с применением отправляющих веществ, которую могут осуществить террористы, чтобы затем возложить ответственность за произошедшее на правительство в Дамаске с последующими ударами».

«Тот сценарий отыгран многократно, он абсолютно очевиден, прозрачен для нас. Мы об этом говорим постоянно. К сожалению, некоторые горячие головы в определённых столицах от него не отказались, но мы продолжим работать», — цитирует Рябкова РИА Новости.

10 сентября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в случае применения сирийскими властями химического оружия Вашингтон и его партнёры будут готовить мощную ответную атаку.

«В последние дни мы пытались направить сигнал, что если произойдёт третье применение химического оружия, то ответ будет куда сильнее», — заявил он.

Болтон отметил, что Вашингтон регулярно консультируется с правительствами Великобритании и Франции.

«Они также согласились с тем, что результатом ещё одного использования химического оружия будет гораздо более мощный ответ», — цитирует его слова Интерфакс.

Россия считает шантажом угрозы Вашингтона применить военную силу на территории Сирии, подчеркнул Рябков, комментируя заявления Белого дома.

«Это в чистом виде политика угроз и шантажа. Это циничное манипулирование фактами и реальной ситуацией», — сказал Рябков на Конференции ООН.

Он также отметил, что политика США деструктивна.

«Это одно из проявлений подобного рода деструктивного подхода, который играет на руку террористам и ведёт лишь к дальнейшему осложнению ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, к ухудшению перспективы нормализации обстановки в этом регионе», — добавил дипломат.

«Тройная агрессия»

Как отмечали ранее в Минобороны, «Белые каски» впервые отработали сценарий с имитацией применения химического оружия 4 апреля прошлого года в Хан-Шейхуне. После этого, не дожидаясь международного разбирательства, США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем в эксклюзивном интервью RT отметил, что провокация в Идлибе является подготовкой к тройственной агрессии.

«Таким образом ранее была совершена агрессия после инсценировки химатаки в Хан-Шейхуне. После этого был нанесён ракетный удар по авиабазе в Сирии. Был акт тройной агрессии в апреле под предлогом применения химоружия в Думе. Эта агрессия была совершена даже до начала расследования химатаки в Думе со стороны международных экспертов», — заметил министр.

В МИД России предупредили политиков Запада, чтобы они не пытались организовать провокацию.

«Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, через Министерство иностранных дел чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём», — подчеркнул глава ведомства Сергей Лавров.