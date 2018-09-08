«Сходка с участием «Белых касок»: Минобороны России заявило о согласовании боевиками плана провокации в сирийском Идлибе

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Георгий Мосалов
В сирийской провинции Идлиб состоялась встреча представителей террористических группировок и координаторов «Белых касок». Об этом заявило Минобороны России. По данным ведомства, боевики окончательно согласовали план инсценировки химической атаки и сценарий съёмки видео, на которых виновными будут представлены официальные власти Сирии. В министерстве подчеркнули, что к реализации провокации боевики будут готовы к вечеру 8 сентября, а сигналом для её начала станет специальная команда «зарубежных друзей сирийской революции». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы есть неопровержимые доказательства подготовки террористами в САР провокации с применением отравляющих веществ.
«Сходка с участием «Белых касок»: Минобороны России заявило о согласовании боевиками плана провокации в сирийском Идлибе
  • Reuters

Представители террористических организаций встретились с координаторами «Белых касок» в сирийской провинции Идлиб, где у боевиков располагается командный пункт. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«По имеющейся в распоряжении Минобороны России неопровержимой информации, 7 сентября в г. Идлиб в расположенном в районе школы Аль-Вахда командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок «Хайат Тахрир аш-Шам»* и «Хизб ат-Туркестан аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана»)** с участием местных координаторов «Сирийской гражданской обороны» («Белые каски»)», — сказал он.

Конашенков отметил, что на встрече террористы окончательно согласовали как план инсценировки химической атаки, так и съёмки их последствий с «якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населённых пунктах Джиср эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин».

По данным Минобороны, уже к вечеру 8 сентября боевики будут готовы к началу инсценировки. «Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», — отметил Конашенков.

Идлиб — единственная на данный момент зона деэскалации в Сирии, которая остаётся под контролем террористов. Так, по данным ООН, в Идлибе находятся около 10 тыс. бойцов «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Аль-Каиды»***.

Провокация в Идлибе

О готовящейся боевиками в провинции Идлиб провокации с применением химического оружия Минобороны России заявляло 25 августа. По данным ведомства, в регион прибыли террористы, обученные обращению с отравляющими веществами специалистами британской ЧВК, и «Белые каски», которые будут снимать результаты якобы химической атаки правительственных войск САР.

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«Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести... из реактивных установок по населённому пункту Кафер-Зайта, расположенному на 6 км южнее Хабита», — отмечал Конашенков.

В Минобороны уточняли, что после инсценировки страны западной коалиции обвинят Башара Асада в этой «химатаке» и нанесут удары по правительственным объектам в Сирии, ослабив позиции армии САР. Для этих целей в Персидский залив уже прибыл ракетный эсминец ВМС США «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами, а стратегический бомбардировщик американских ВВС B-1B с 24 ракетами «воздух — земля» передислоцирован на катарскую авиабазу Соединённых Штатов.

По информации российского военного ведомства, после удара западной коалиции по территории САР тысячи боевиков с тяжёлым вооружением и бронетехникой начнут наступление из провинции Идлиб на позиции сирийских правительственных войск. Другая часть боевиков намеревалась организовать серию терактов на территории сирийского города Пальмира, а затем захватить его. Об этом сообщило Минобороны России по результатам допросов взятых в плен террористов. По словам боевиков, их группу вооружали и тренировали американские специалисты с военной базы США в Эт-Танфе.

«Таким образом, Запад готов в очередной раз поддержать террористов и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства, что неминуемо вызовет очередное резкое обострение обстановки в Ближневосточном регионе и срыв процесса мирного урегулирования сирийского конфликта», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

Другими способами западные государства не могут остановить возвращение сирийскими войсками контроля над страной, считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

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«Сценарий не меняется, ничего нового наши так называемые партнёры сегодня придумать не могут — фантазии не хватает. Других методов для того, чтобы как-то остановить наступление и зачистку Идлиба, кроме как обвинение в применении химического оружия, американцы не видят», — сказал он в беседе с RT.

«Неопровержимые доказательства»

Вопрос сирийского урегулирования и, в частности, ситуации в провинции Идлиб обсуждался на саммите лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране, прошедшем 7 сентября. В рамках встречи главы государств подтвердили решимость продолжать борьбу с террористическими организациями и подчеркнули, что сирийский конфликт может быть завершён исключительно путём переговорного процесса.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача стран — участниц саммита — изгнать боевиков из Идлиба, так как их присутствие «несёт прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона». Он отметил, что в провинции планируется вывести террористов под предлогом защиты мирных жителей и нанести удар по правительственным войскам САР.

«Как представляется, именно на  это направлены и попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ. У  нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к  таким операциям, к  таким провокациям. Проинформировал в  этой связи коллег о  проводимой Россией работе в  рамках Совбеза ООН и  ОЗХО», — сказал Путин.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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