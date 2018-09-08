«Сходка с участием «Белых касок»: Минобороны России заявило о согласовании боевиками плана провокации в сирийском Идлибе

В сирийской провинции Идлиб состоялась встреча представителей террористических группировок и координаторов «Белых касок». Об этом заявило Минобороны России. По данным ведомства, боевики окончательно согласовали план инсценировки химической атаки и сценарий съёмки видео, на которых виновными будут представлены официальные власти Сирии. В министерстве подчеркнули, что к реализации провокации боевики будут готовы к вечеру 8 сентября, а сигналом для её начала станет специальная команда «зарубежных друзей сирийской революции». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы есть неопровержимые доказательства подготовки террористами в САР провокации с применением отравляющих веществ.

Представители террористических организаций встретились с координаторами «Белых касок» в сирийской провинции Идлиб, где у боевиков располагается командный пункт. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«По имеющейся в распоряжении Минобороны России неопровержимой информации, 7 сентября в г. Идлиб в расположенном в районе школы Аль-Вахда командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок «Хайат Тахрир аш-Шам»* и «Хизб ат-Туркестан аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана»)** с участием местных координаторов «Сирийской гражданской обороны» («Белые каски»)», — сказал он.

Конашенков отметил, что на встрече террористы окончательно согласовали как план инсценировки химической атаки, так и съёмки их последствий с «якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населённых пунктах Джиср эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин».

По данным Минобороны, уже к вечеру 8 сентября боевики будут готовы к началу инсценировки. «Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», — отметил Конашенков.

Идлиб — единственная на данный момент зона деэскалации в Сирии, которая остаётся под контролем террористов. Так, по данным ООН, в Идлибе находятся около 10 тыс. бойцов «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Аль-Каиды»***.

Провокация в Идлибе

О готовящейся боевиками в провинции Идлиб провокации с применением химического оружия Минобороны России заявляло 25 августа. По данным ведомства, в регион прибыли террористы, обученные обращению с отравляющими веществами специалистами британской ЧВК, и «Белые каски», которые будут снимать результаты якобы химической атаки правительственных войск САР.

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«Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести... из реактивных установок по населённому пункту Кафер-Зайта, расположенному на 6 км южнее Хабита», — отмечал Конашенков.

В Минобороны уточняли, что после инсценировки страны западной коалиции обвинят Башара Асада в этой «химатаке» и нанесут удары по правительственным объектам в Сирии, ослабив позиции армии САР. Для этих целей в Персидский залив уже прибыл ракетный эсминец ВМС США «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами, а стратегический бомбардировщик американских ВВС B-1B с 24 ракетами «воздух — земля» передислоцирован на катарскую авиабазу Соединённых Штатов.

По информации российского военного ведомства, после удара западной коалиции по территории САР тысячи боевиков с тяжёлым вооружением и бронетехникой начнут наступление из провинции Идлиб на позиции сирийских правительственных войск. Другая часть боевиков намеревалась организовать серию терактов на территории сирийского города Пальмира, а затем захватить его. Об этом сообщило Минобороны России по результатам допросов взятых в плен террористов. По словам боевиков, их группу вооружали и тренировали американские специалисты с военной базы США в Эт-Танфе.

«Таким образом, Запад готов в очередной раз поддержать террористов и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства, что неминуемо вызовет очередное резкое обострение обстановки в Ближневосточном регионе и срыв процесса мирного урегулирования сирийского конфликта», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

Другими способами западные государства не могут остановить возвращение сирийскими войсками контроля над страной, считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

«Сценарий не меняется, ничего нового наши так называемые партнёры сегодня придумать не могут — фантазии не хватает. Других методов для того, чтобы как-то остановить наступление и зачистку Идлиба, кроме как обвинение в применении химического оружия, американцы не видят», — сказал он в беседе с RT.

«Неопровержимые доказательства»

Вопрос сирийского урегулирования и, в частности, ситуации в провинции Идлиб обсуждался на саммите лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране, прошедшем 7 сентября. В рамках встречи главы государств подтвердили решимость продолжать борьбу с террористическими организациями и подчеркнули, что сирийский конфликт может быть завершён исключительно путём переговорного процесса.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача стран — участниц саммита — изгнать боевиков из Идлиба, так как их присутствие «несёт прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона». Он отметил, что в провинции планируется вывести террористов под предлогом защиты мирных жителей и нанести удар по правительственным войскам САР.

«Как представляется, именно на это направлены и попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ. У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям. Проинформировал в этой связи коллег о проводимой Россией работе в рамках Совбеза ООН и ОЗХО», — сказал Путин.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.